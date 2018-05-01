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    Türk gençler - öğrenci - sınav - üniversite - İstanbul Üniversitesi

    Öğrenci affı yolda: 500 binden fazla kişi yararlanabilecek

    © AFP 2018 / YASIN AKGUL
    Türkiye
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    Başbakan Binali Yıldırım'ın dün Bakanlar Kurulu toplantısının ardından duyurduğu öğrenci affı kapsamında yapılacak düzenlemenin yasalaşmasıyla öğrencilikle ilişiği kesilen 500 bini aşkın kişi, üniversite eğitimine devam edebilecek.

    YÖK
    © AA / Arşiv
    YÖK, yeni kurulacak üniversitelerin öğrencilerinin hangi diplomayı alacağını açıkladı
    Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) alınan bilgiye göre, TBMM'ye sunulan, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısında yer alan öğrenci affının detayları belli oldu.

    Buna göre üniversitelerden hazırlık ve lisansüstü dahil kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği üniversiteye başvurmaları halinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.

    Terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olanlar bu düzenlemeden yararlanamayacak.

    Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle öğrencilikle ilişiği kesilen 500 bini aşkın kişi, üniversite eğitimine devam edebilecek.

    Başbakan Binali Yıldırım
    © AA / Güven Yılmaz
    Yıldırım, seçim öncesi 24 milyar liralık 'hediye paketini' açıkladı
    Başbakan Yıldırım dün Bakanlar Kurulu sonrasında, toplam 24 milyar liralık paket açıklamıştı. Yıldırım, öğrenci affının yanı sıra, imar barışı ve emeklilere yılda 2'şer kez 1000 TL'lik bayram hediyesini duyurmuştu.

    'YA MADDİ İMKANSIZLIKTAN YA DEVAMSIZLIKTAN YA DA GENÇLİĞİN VERDİĞİ HEYECANDAN DOLAYI DERSLERİNİ TAKİP EDEMEMEKTEN KAYNAKLANIYOR'

    Yıldırım, öğrenci affıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

    "Üniversitelerimizde okuyan 8 milyona yakın gencimiz var. Bunlar içerisinde zamanla çeşitli nedenlerle eğitimine devam edemeyen gencimiz oldu. Bunların büyük çoğunluğu ya maddi imkansızlıktan ya devamsızlıktan ya da gençliğin verdiği heyecandan dolayı derslerini takip edememekten kaynaklanıyor. 7 yılda bitirme mecburiyeti var. Bu öğrencilerimize bir kereliğine üniversitelerine dönme imkanı veriyoruz. Kaydı silinen öğrencilere tekrar kayıt yaptırma ve eğitimini tamamlayıp diploma alma fırsatı veriyoruz. Bunun istisnası, teröre bulaşmışsa bu haktan yararlanamıyor."

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    Etiketler:
    Öğrenci affı, Üniversite, YÖK, TBMM, Binali Yıldırım, Türkiye
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