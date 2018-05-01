Gazeteci İrfan Değirmenci 24 Haziran seçimleri için CHP'den aday olduğunu açıkladı. Değirmenci, "Parlamenter demokrasiye, laikliğe, özgürlüğümüze sahip çıkacağız. Güzel günler yakın" dedi.

16 Nisan referandumunda 'Hayır' oyu kullanacağını açıkladığı için işten çıkarılan Kanal D'nin eski sunucu İrfan Değirmenci CHP'den milletvekili adayı oldu.

Adaylığını sosyal medyadan açıklamayan Değirmenci, "Bugüne kadar emekçiler,ezilenler, haksızlığa uğrayanlar ve güzel ülkemizin cesur insanları adına yürüttüğüm mücadeleyi bundan böyle CHP çatısı altında sürdürmek için milletvekili aday adayı oldum. Parlamenter demokrasiye, laikliğe, özgürlüğümüze sahip çıkacağız. Güzel günler yakın" ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar emekçiler,ezilenler, haksızlığa uğrayanlar ve güzel ülkemizin cesur insanları adına yürüttüğüm mücadeleyi bundan böyle CHP çatısı altında sürdürmek için milletvekili aday adayı oldum. Parlamenter demokrasiye,laikliğe, özgürlüğümüze sahip çıkacağız. Güzel günler yakın pic.twitter.com/MWFkOafNY7 — irfan Değirmenci (@degirmencirfan) May 1, 2018

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