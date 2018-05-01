Bakan Fakıbaba, yaş çay taban fiyatını değerlendirdi: Üreticiye ne versek az

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye'de çay bahçelerinin ortalama 2 ile 2.3 dönüm olduğunu vurgulayarak, "Mutlaka sözleşmeli bir şekilde 100 dönümden aşağı olmamak kaydıyla bu alanları destekleyerek büyütmeliyiz" diye konuştu.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, dün Başbakan Binali Yıldırım'ın, 2.32 lira taban fiyat ve 13 kuruş destekleme primi ile kilo başına toplam 2.45 lira olarak açıkladığı yaş çay taban fiyatını değerlendirdi. Bakan Fabıkaba, "Üreticiye ne versek azdır" dedi.
Rize'de, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde, 2018 yılı yaş çay kampanya dönemi açılışı için düzenlenen törene katılan Bakan Fakıbaba yaş çay taban fiyatında karar sürecini şöyle anlattı:
"Sayın bakan ve milletvekilleri bir bombardımana tuttular, biz de fiyatı 2.40'a çektik. Ardından Cumhurbaşkanımıza fiyatı açıklamaya gittim. Bana ‘bu ÜFE nedir?' dedi. Ben de ‘15,8' dedim. 'Bana kaça gelir?' diye sordu. Ben de ‘2.44'e gelir' dedim. O da ‘fiyat 2.44 olsun' dedi. Ardından Sayın Başbakanımızla beraberdim ve ‘2.44 kararı aldık' dedim. Kendisi '2.45 yap' dedi ve fiyat bu oldu. Benim üreticime ne versek azdır. Sizler her şeyin en güzelini hak ediyorsunuz."
Türkiye'de çay bahçelerinin ortalama 2 ile 2.3 dönüm büyüklüğünde olduğunu vurgulayan Fakıbaba, konuşmasına şöyle devam etti: "Dünya artık 5 bin dönümden aşağı tarım yapmıyor. Mutlaka ve mutlaka sözleşmeli bir şekilde bu alanları büyüterek, büyüttüğümüzde de destek vererek, 100 dönümden aşağı olmamak kaydıyla emin olun, buna destek verilip özel sektör veya ÇAYKUR eliyle işletilmiş olsa inanıyorum ki çok daha büyük bir mesafe kat ederiz."
'250 KÖY PROJESİ BAŞLATTIK'
Türkiye'de 250 köy projesi başlattıklarını belirten Bakan Fakıbaba, "Bunu tarımın diğer birimlerinde de yapmak zorundayız. Bunu TMO, Tarım Kredi ile yapıyoruz. Köy ne üretiyor? Mercimek üretiyor. Kaç kişi üretiyor? 100 kişi üretiyor. Biz alım garantisi veriyoruz. Girdileri biz koyacağız. Girdilerin maliyetini ucuzlatacağız. Çıktıların alım garantisini veriyoruz. Daha pahalıya alacağız. TMO, TİGEM, Tarım Kredi ile yapıyoruz. Daha az gider ile daha çok çıktı elde ediyoruz" dedi.
Çayda da benzer uygulamanın yapılması gerektiğini vurgulayan Fakıbaba, "Rize'de bir çay içtim, bunun lezzeti dünyanın başka bir yerinde yok. Bunu korumak zorundayız. Mutlaka sözleşmeli aile işletmeciliği olayına geçmemiz lazım ve alanları büyütmemiz lazım. Rize'nin çayı yıllarca devam edecek ve üretici kardeşlerimiz paralarını daha fazla kazanacak" diye konuştu.
Arazi birleştirme çalışmalarının fındıkta da yapılması gerektiğini vurgulayan Bakan Fakıbaba, "Fındık tarlalarının yüzde 72'si 5 dönümün altında. Sahibi 'Bunun hepsi kar olsa ben kazanamıyorum' diyerek bakmıyor. Bakmadığı zaman kalite düşüyor. Oysa fındık ve çay bizim stratejik ürünümüz. Şeker olmazsa olmayabilir, ama çay önemli arkadaşlar. Ben çayı yıllardan beri şekersiz içiyorum, ama çaysız yaşayamam. Eskiden beri Urfalı olarak bizde derlerdi 'Kaçak çay mı? Zaten kaçak çay vardı. İyi müşteriyim. Eskiden 'Kaçak çay mı, Türk çayı mı?' Şimdi Rize çayı diyorum. Benim sizlerden istirhamım 2 dekar tarla ile çayın yapılması çok zor. Bize inanmanızı, güvenmenizi istiyorum. Biz eğer 100 dönümü alıp sahiplerine desek ki; 'Bunları alıp bakımını yaptırıyoruz, budamasını yaptırıyoruz. Eskiyen bitkileri yenisi ile değiştiriyoruz. Sizin para kazanmanızı sağlayacağız' garantisini verip desteği almış olsak, emin olsun Rize çayı çok farklı olacaktır" ifadelerini kullandı.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)