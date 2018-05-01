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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

    Bahçeli'den teşkilata 24 Haziran seçim sürecinde 'üslup' uyarısı

    © AA / Binnur Ege Gürün
    Türkiye
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    Yurdagül Şimşek
    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (158)
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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim öncesi parti teşkilatlarına gönderdiği genelgede, provokasyonlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu. Bahçeli, Cumhur İttifakı'nı zora sokabilecek yorumlardan da kaçınılmasını istedi.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İl ve İlçe başkanlarına gönderdiği genelgede seçim takvimine ilişkin bilgi verdi. MHP'de milletvekili aday adaylığı müracaatlarının 26 Nisan- 3 Mayıs tarihleri arasında olacağını hatırlatan Bahçeli, "Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, şu ana kadar partimize çok yoğun bir müracaat söz konusudur" dedi.

    Kısa süre içinde kurulacak Milletvekili Aday Adayı Değerlendirme Komisyonu marifetiyle başvuran aday adayları üzerinde titiz, teferruatlı, adil ve isabetli değerlendirmelerin yapılacağını vurgulayan Bahçeli, bununla birlikte 15 avukattan oluşan bir çalışma grubuyla da milletvekili aday adayları ilgili hukuki araştırma ve analizin de dikkatle yapılacağını kaydetti.

    İKİ ANA SEÇİM STRATEJİSİ

    Bahçeli, MHP'nin 24 Haziran seçimlerine üzerinde çalışıp belirlediği iki ana stratejiyle katılacağını kaydederek, bunları şöyle anlattı:

    "Birinci olarak, Cumhurbaşkanı seçiminde adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sayın Erdoğan'ın tekraren Cumhurbaşkanı seçilmesi hususunda üstlendiğimiz sorumlulukların, aldığımız kararların gereği samimiyetle, gönül huzuruyla uygulanacak ve uygulatılacaktır. İkinci stratejimiz ise MHP'nin 27.Dönem TBMM'sinde sayısal ve siyasal ağırlık olarak çok güçlü bir şekilde temsil edilmesini mutlak anlamda tesis ve temin etmektir. "

    'CUMHUR İTTİFAKINDAN DÖNÜŞ YOKTUR'

    MHP'nin seçimlere ‘Cumhur İttifakı'nın ana siyasi aktörlerinden birisi olarak gireceğini vurgulayan Devlet Bahçeli, "MHP; İstikbal için Cumhur İttifakı, istiklal için Cumhur İttifakı, iradenin istikbali için Cumhur İttifakı, istikbalin istiklali için Cumhur İttifakı'na ant içmiş, karar ve söz vermiştir. Dönüş yoktur" dedi

    TEŞKİLATA 8 MADDELİK UYARI

    MHP Genel Başkanı Bahçeli, 24 Haziran seçim sürecinde teşkilat üyelerinden beklentilerini de tek tek anlattı. Bahçeli'nin 8 maddelik uyarısı şöyle:

    "1- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi aziz milletimizin her ferdine anlatılacak, yeni sistemin özellik ve içerikleri tek tek paylaşılacaktır. Bir kez daha ifade etmek isterim ki, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. TBMM'de çok güçlü ve tarihi bir temsil ile yerini alması gereken parti ise MHP'dir. Unutulmasın ki, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri yeni bir sistem mimarisinin milat vemisakı olacaktır. Bu itibarla Cumhur İttifakı'nın doğasına muvafık hareket edilecek, incir kabuğunu doldurmayan ihtilaflara fırsat verilmeyecektir.

    2- Türkiye üzerinde oyun oynamak için pusuya yatmış iç ve dış akıl veya aktörlerin tahrik ve provokasyonlarına azami dikkat edilecektir. Sandıktan sonuç alamayan yerli ve yabancı çıkar bloğunun sokaktan medet umması beklenen, tahmin edilen, muhtemel gelişmeler arasındadır. Hassasiyetlerimizi kaşımaya tevessül eden, kavga ve cepheleşmeye davetiye çıkaran yozlaşmış niyetlere, görevli ajanlara, siyasi tükenmişlere karşı en üst düzeyde uyanık olunacak, dikkat edilecektir.

    3- Adalet ve Kalkınma Partisi'yle farkı siyasi kulvarlarda olsak da, hedef birlikteliği yaptığımız açıktır. Bu nedenle her düzeyde, her seviyede, her aşamada kullanılan dil ve üsluba özen göstermek, maksadını aşan, ittifakı zora sokan yorum ve değerlendirmelerden kaçınmak başlıca ihtiyaçtır. Bu konuda hiyerarşik düzlemdeki her teşkilat mensubumuz tarih ve millet önünde sorumludur.

    4-Bilhassa partimizin yetkili ağızlarından çıkmayan, resmiyet kazanmamış, teyidi yapılmamış, sadece tezvirat boyutunda kalmış söz, iddia, kanaat, açıklama ve isnatlara asla değer verilmeyecek, aldırış edilmeyecektir. Sosyal medya kanalıyla haysiyet cellatlığına soyunan, fitne üreten, partimiz ve dava arkadaşlarımızla ilgili dedikodu servis eden kirli çevrelerin, nefsine yenik düşmüş ahlaksız kişilerin emel ve eylemlerine ihtimam ve itibar edilmeyecektir.

    5- Seçim propaganda döneminde söz birliğinin önemi çok büyüktür. Milletimize verilecek mesajların bir bütünlük dahilinde olması ve bu konuda yeknesaklığı sağlamak için; Genel Merkezin hazırladığı broşür, kitapçık ve benzeri çalışmaların içeriğine harfiyen riayet edilmesi, sözlerin, vaatlerin ve sarfedilen bilgilerin bunlara bağlı kalması gerekmektedir.

    6- Seçim dönemi içinde kullanılacak materyallerin farklılık arz etmemesi ve bu konuda tam bir uyumun sağlanması elzemdir. Genel Merkezin belirlediği işaret, rozet, seçim müziği, sembol, slogan ve kavramlar dışında herhangi bir materyal kullanılmayacak ve tanıtım birliğine ve disiplinine azami derecede uyulacaktır. Bilinmelidir ki, ‘Cumhur İttifakı, Millet Aklıdır.' Yeri ve zamanı daha önceden belirlenmiş toplantı ve miting alanları başta olmak üzere; ilgili kanunun izin verdiği mahallerde Genel Merkez tarafından belirlenmiş afiş ve bayrak haricinde herhangi bir şey kullanılmayacaktır.

    7- Milliyetçi Hareket Partisi'nin başarısından çekinen, bunu önlemeye çalışan ve aramıza sızmanın yollarını arayan kişi ya da kişilere karşı son derece dikkatli olunacaktır. Parti ya da ocak sembollerini çağrıştıran ya da bunları kanunsuz bir şekilde kullanan ve şirret amaçlarına alet eden kişi ya da topluluklara karşı önce Genel Merkezin bilgilendirilmesi, arkasından hukuki takibatın başlatılması için gerekli girişimler yapılacaktır. Bu hususta Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ile birlikte Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı öncelikli olarak sorumlu ve gereğini temin konusunda görevlidirler.

    8- Genel Başkan açıklamaları, mesajları, konuşmaları, sosyal medya paylaşımları, Genel Merkez duyuruları yakinen ve aynısıyla takip edilecek, söz ve değerlendirmelerin sınırları bunlara bağlı kalacaktır."

     

     

    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (158)

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    Etiketler:
    İYİ Parti, MHP, CHP, AK Parti, Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
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