Selahattin Demirtaş: Başarılar diliyorum

Cezaevinden seçimlerle ilgili başarı mesajı yollayan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, '17 Mart 2013 Nevruz Bayram'ında yaptıkları konuşmalarda terörü ve şiddeti övmek suretiyle terör örgütü propagandası suçundan 5'er yıl hapis cezası istenmesine' de tepki gösterdi.

Yaklaşık 1.5 yıldır tutuklu bulunan ve cuma günü partisinin cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanması beklenen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cezaevinden seçimlerle ilgili mesaj yolladı. Demirtaş'ın kişisel Twitter hesabından "Seçim kampanyasının en büyük yükü eş başkanlarımızın omuzlarında. Onları, gittikleri her yerde en kitlesel katılım ve coşkuyla karşılayalım. Başarılar diliyorum" paylaşımı yapıldı.

Seçim kampanyasının en büyük yükü Eşbaşkanlarımızın omuzlarında. Onları, gittikleri her yerde en kitlesel katılım ve coşkuyla karşılayalım. Başarılar diliyorum. @pervinbuldan @sezaitemelli — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 1 Mayıs 2018

© AA / HDP: Demirtaş'ın adı önde

Demirtaş, Sırrı Süreyya Önder ile birlikte yargılandıkları davada, savcının '17 Mart 2013 tarihinde yapılan Nevruz Bayram'ında yaptıkları konuşmalarda terörü ve şiddeti övmek suretiyle, 'terör örgütü propagandası' suçundan 5'er yıl hapis cezası istemesine' tepki gösterdi. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 30 Nisan'da görülen duruşmasında 5'er yıl hapis cezası talep edilmesinin ardından, eski HDP Eş Genel Başkanı, Twitter'dan şu paylaşımı yaptı:

'ADALETİN GELDİĞİ NOKTA'

"Pazartesi günü Silivri'de görülen ve 8 Haziran'a ertelenen davada savcının örgüt propagandası dediği şey, çözüm süreci döneminde, 2013 Newroz konuşmamızın polis raporunun sonuç kısmı. İşte bu konuşmaya "5 yıl ceza verelim" diyorlar. Adaletin geldiği nokta!"

POLİS FEZLEKESİNDEKİ SUÇLAMA: BARIŞ, ÇÖZÜM, KONUŞMA, BİRLİKTE YAŞAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermiş olduğu polis fezlekesi de paylaşıldı. Fezlekede çözüm sürecine dair suçlama konusu yapılan şu cümleler yer aldı:

© REUTERS / Murad Sezer SONAR Başkanı Bayrakçı: Demirtaş, yüzde 15 oy alabilir

"17.03.2013 tarihli Nevruz etkinliğinde konuşma yapan Selahattin Demirtaş'ın konuşmasında daha çok barış sürecine verilen destekten bahsederek "Ama barış süreci barışın dili ve insanların ölmeyeceği, gençlerin birbirini öldürmeyeceği bir müzakere masasını da desteklemeye devam edeceğiz" şeklinde söylemleri kullandığı, yaşanan sürecin devam etmesi gerektiği, Türk ve Kürt halkının barış içerisinde birlikte yaşayabileceğini, siyasetçilerin konuşarak çözüm üretebileceğini aktardığı tespit edilmiştir.

17.03-2013 tarhli Nevruz etkinliğinde konuşma yapan Sırrı Süreyya Önder konuşmasında yapılan mücadele neticesinde barış sürecine geçildiği, barış sürecinin sürdürülmesi gerektiğinden bahsettiği "Bundan sonra barış mücadelesini devam ettirmek için elimizden ne geliyorsa her türlü mücadeleyi omuz omuza yapacağız" şeklinde konuşma ile barış sürecine verilen desteği aktardığı Nevruzunuz kutlu olsun sözleri ile konuşmasını sonlandırdığı tespit edilmiştir."