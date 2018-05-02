Taksicilerin yeni isyanı: 3. havalimanı

'YOLCU ALMAM'
Bazı taksiciler duruma tepkili. Taksici Ali A. tepkisini şöyle dile getiriyor:
“Şehirden yeni havalimanı için yolcu aldım diyelim. En az 40-50 km gideceğim. Fakat dönüşte oradan yolcu alamam. E-5 ve TEM’den döneceğim için yol boyunca müşteri almam da mümkün değil. Yani külliyen zarar. Bu durumda ben niye yolcu götüreyim? Tabii ki havalimanına yolcu almam.”
'BU ADALETSİZLİĞİN ÇÖZÜLMESİ LAZIM'
Beyoğlu’nda taksi durağı olan S.K. da havalimanına yolcu götüren taksicilerin yolcu alamadığını ancak Uber'in yolcu aldığını, taksicilerin büyük bir adaletsizlikle karşı karşıya kaldığını iddia ediyor:
İSTANBUL TAKSİCİLER ESNAF ODASI: NORMAL
Taksicilerin bu şikâyetleri üzerine İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu da “Ne diyorsunuz?” sorusuna “Havalimanı taksicileri bedel ödeyerek orada çalışıyor, dışarıdan bir taksicinin yolcu alamaması normal” diyerek yanıt verdi.
3. HAVALİMANINA KAÇ TL YAZAR?
3. havalimanı için taksinin yazacağı ortalama fiyatlar şöyle:
- Taksim'den (E-5 üzerinden) 39 km-102 lira, (TEM üzerinden) 50 km-129 lira
- Sarıyer'den (E-5 üzerinden) 43 km-112 lira, (TEM üzerinden) 37 km-97 lira
- Bakırköy'den (E-5 üzerinden) 45 km-117 lira, (TEM üzerinden) 47 km-122 lira
- Büyükçekmece'den (E-5 üzerinden) 57 km- 147 lira, (TEM üzerinden) 60 km-159 lira
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