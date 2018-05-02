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    Aladağ'daki evde büyük bir yangın çıktı

    MEB, Aladağ yangını davasında sahte raporlarla savunma yaptı

    © AA /
    Türkiye
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    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Adana'nın Aladağ ilçesinde 11'u çocuk 12 kişinin yaşamını yitirdiği yurt hakkında açılan tazminat davasında gerçek dışı 2 raporla savunma yaptı. Raporu hazırlayan kamu görevlileri, gerçek dışı bilgi verdiği için yargılanıyor.

    Adana'da öğrenci yurdunda yangın
    © AA / Eren Bozkurt
    Aladağ yurt yangını davasında mahkeme heyeti değişti: 4 sanık tahliye edildi
    Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, Adana2nın Aladağ ilçesinde 2yıl önce Süleymancılara ait olduğu ifade edilen öğrenci yurdunda çıkan yangında 11’i çocuk 12 kişi can verdi. 

    Yangından sonra yurdun bağlı olduğu derneğin 6 yönetim kurulu üyesi ile yurt müdürü hakkında Kozan Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Ardından 4 itfaiyeci ile yurtta yangın söndürme tüplerini tedarik etmeyen 2 kişi daha sanık oldu. Son olarak yurtta 17 Aralık 2015 ile 26 Mayıs 2016 tarihlerinde Kaymakamlık çalışanı Cihan Ünal ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Davut Gökçeli’nin yaptığı denetimde elektrik tesisatı ve yangından korunma sistemi uygun olmadığı halde 'Yangına karşı gerekli önlemler alınmıştır' diye rapor yazıldığı belirtildi. Ünal ve Gökçeli’ye de dava açıldı. 

    Adana'daki yurt yangını
    © AFP 2018 /
    Aladağ yangınında müdüre kınama, memura maaş kesme cezası
    3’ü tutuklu 18 sanıklı dava Kozan Ağır Ceza Mahkemesi’nde sürerken, ailelerin avukatlığını üstlenen Sosyal Haklar Derneği, Adana 2. İdare Mahkemesi’nde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Adana Büyükşehir Belediyesi aleyhine tazminat davası açtı. Davanın dikkat çeken yanı savunmalar oldu. 

    MEB tarafından yapılan savunmada, öğrenci yurdunun, maarif müfettişlerince 26 Ekim 2015 tarihinde, ilçe milli eğitim müdürlüğünün denetim ekibi tarafından da 17 Aralık 2015 ve 26 Mayıs 2016 tarihlerinde olmak üzere üç kez denetlendiği ifade edildi. Savunmada, “Yurtta herhangi bir eksikliğin bulunduğu bilgisi bakanlığımızda bulunmamaktadır” denildi. Ancak bakanlığın savunmasında sunduğu son iki rapora imza atan iki kamu görevlisi, gerçek dışı bilgiler verdikleri için yargılanıyor. 

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    Etiketler:
    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Aladağ
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