Sınır ötesindeki askerlere seçmen ayarı

Sınır ötesinde sayıları yaklaşık 10.000'i bulan askeri personelin 24 Haziran'da yapılacak olan erken seçimde oy kullanabilmeleri için formül bulundu. Buna göre askerlerin farklı bir uygulamaya gidilip, geçici olarak ‘yurt dışı seçmen’ sayılmalarına karar verildi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın aktardığına göre Yüksek Seçim Kurulu (YSK), her seçimde açıkladığı rutin yur tdışı seçmen takvimini oluştururken bu kez farklı bir grubun oy kullanmasıyla ilgili de hazırlık yaptı. Rutin takvime yansımayan hazırlık, halen Irak ve Suriye’de operasyonda bulunan askerlerle diğer sivil personeli kapsadı.

Buna göre, yurt dışında operasyonda görevli askeri ve diğer personel, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olmaları halinde oy kullanabilecekler. Bu durumdaki kişiler, görev belgeleriyle ilçe seçim kurullarına başvurarak yurt dışı seçmen kütüğüne kayıt yaptıracaklar. Eğer kendileri gelemiyorsa, bir yakınları bu görev belgeleriyle kayıt yaptırabilecek.

Örneğin Ankara’da ikametgâh ediyor ve burada seçmen görünüyorsa, bunu sildirip yurt dışı seçmen kütüğüne kayıt yaptıracak. Böylece bu kişiler, gümrük kapılarında oy kullanabilecekler.

Bu durumda, 10.000 sivil ve askeri personel olduğu belirtiliyor. Büyük bölümünün de Suriye’nin Afrin kentinde olduğu kaydedildi. Yaklaşık 10.000 kişinin oy kullanabilmesi için Kilis’te 2, Gaziantep’te 1, Hatay’da bir olmak üzere 4 gümrük kapısında sandık kurulacak. Kuzey Irak’ta bulunan personel ise Erbil’de oy verecek.