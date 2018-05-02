Sınır ötesindeki askerlere seçmen ayarı

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın aktardığına göre Yüksek Seçim Kurulu (YSK), her seçimde açıkladığı rutin yur tdışı seçmen takvimini oluştururken bu kez farklı bir grubun oy kullanmasıyla ilgili de hazırlık yaptı. Rutin takvime yansımayan hazırlık, halen Irak ve Suriye’de operasyonda bulunan askerlerle diğer sivil personeli kapsadı.
Örneğin Ankara’da ikametgâh ediyor ve burada seçmen görünüyorsa, bunu sildirip yurt dışı seçmen kütüğüne kayıt yaptıracak. Böylece bu kişiler, gümrük kapılarında oy kullanabilecekler.
Bu durumda, 10.000 sivil ve askeri personel olduğu belirtiliyor. Büyük bölümünün de Suriye’nin Afrin kentinde olduğu kaydedildi. Yaklaşık 10.000 kişinin oy kullanabilmesi için Kilis’te 2, Gaziantep’te 1, Hatay’da bir olmak üzere 4 gümrük kapısında sandık kurulacak. Kuzey Irak’ta bulunan personel ise Erbil’de oy verecek.
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