Ahmet Hakan, Kanal D'ye veda etti

Doğan Medya Grubu'nun Demirören Holding'e satılmasından sonra Gazeteci Ahmet Hakan, Kanal D Ana Haber bültenini dün son kez sundu.
Ana haber bülteninin ardından kanalın çalışanlar yaklaşık 15 aydır birlikte görevlerini yürüttükleri Ahmet Hakan için veda organizasyonu düzenledi.
Ahmet Hakan Kanal D Haber Bülteni'ni bu akşam son kez sundu. Hakan, bülten sonunda izleyicilerle, daha sonra da çalışma arkadaşlarıyla vedalaştı. pic.twitter.com/5MwuSIXtIZ— Medyanın Elli Tonu (@Medyanin50Tonu) 1 Mayıs 2018
Ahmet Hakan’ın yerine Ana Haber Bülteni’ni NTV’den ayrılan Buket Aydın sunacak. Ramazan Kurnaz, Ahmet Hakan’dan haber merkezini de devraldı.
Kanal D Ana Haber'deki siyaset haberlerinin azaltılarak yaşam haberlerine ağırlık verileceği iddia ediliyor.
Kanal D’yi bırakan Ahmet Hakan, CNN Türk’teki ‘Tarafsız Bölge’ programına ise devam edecek.
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