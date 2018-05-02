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    Avengers Infinity War

    Ertuğrul Özkök: 24 Haziran’da da işte böyle bir kadro olsa

    © REUTERS / Henry Nicholls
    Türkiye
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    Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Marvel evreninin en başarılı filmlerinden birisi olarak gösterilen Avengers Infinity War'ı köşesine taşıdı ve 24 Haziran seçimi için partilerin yapacağı olası ittifakla kıyaslama yaptı.

    Özkök'ün "24 Haziran’da da işte böyle bir kadro olsa" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

    GEÇEN pazartesi sabahı en merakla beklediğim haber Amerika Birleşik Devletleri’den, Hollywood’dan geldi.

    Disney’in yeni çıkan Marvel filmi “Yenilmezler: Sonsuz Savaş”ın ilk hafta sonu gişe rakamlarını çok merak ediyordum.

    İlk rakamlar o sabah geldi. Film ilk hafta sonu ABD’de 250 milyon, dünyada ise 640 milyon dolar gişe yapmıştı.

    4 bin 475 salonda gösterime çıkan film cuma günü 106 milyon, cumartesi günü 83 milyon, pazar günü 61 milyon dolar hasılat elde etmişti.

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    © Fotoğraf : DHA
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    Bu, tüm zamanların rekoruydu.

    Böylece Disney’in bundan önceki “Star Wars” filminden ilk 3 günde elde ettiği 247 milyon dolarlık hasılat rekoru kırılmış oldu.

    24 Haziran’da da işte böyle bir kadro olsa

    Film, Marvel evreninin süper güçlü karakterlerini, Thanos adlı ortak süper kötü adama karşı tek cephe haline getiren bir senaryo etrafında geçiyor.

    Iron Man, Hulk, Thor, Kara Panter, Örümcek Adam, Karadul, Kaptan Amerika, Dr. Strange…

    Bütün süper kahramanlar aynı kadroda… Hem de onları kimler oynuyor?

    Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Bradley Cooper, Chris Evans, Benedict Cumberbatch, Vin Diesel, Samuel L. Jackson, Josh Brolin, Mark Ruffalo, Chris Pratt…

    Buradan nereye geleceğim…

    İttifak yasası çıktı… Seçimde de süper cepheleşme dönemi başladı…

    İki taraf da kendine göre süper kahramanları toplayıp, süper düşmana karşı mevziye geçiyor…

    Peki filmde süper kahramanların süper düşmanlara karşı cepheleşmesi ne sonuç veriyor?

    Henüz filmi seyretmedim… Ama New York Times’ın yazarını bile şaşırtan bir şey oluyormuş…

    Filmde süper kahramanlar ölüyormuş…

    Etiketler:
    Avengers Infinity War, Ertuğrul Özkök, Türkiye
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