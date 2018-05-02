AK Partili Şentop: 100.000 imza ile parti adayı olmaz, bağımsız aday olur

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı gösterilen bir siyasetçinin resmi olarak bir partinin adayı olamayacağını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP’den yapılan 15 milletvekili transferinin ardından partisi grup kursa da bu hakkı kullanmayacağını ve 100.000 imza toplayarak aday olacağını açıklamıştı.

16 Nisan referandumunda kabul edilen anayasa değişikliğini hazırlayanlar arasında bulunan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop’un yaptığı değerlendirmeye göre Meral Akşener oy pusulalarına İYİ Parti’nin adayı değil, bağımsız aday olarak geçecek.

Şentop, konuyla ilgili Twitter’dan şöyle yazdı: