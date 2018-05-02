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    Abdullah Gül

    Abdüllatif Şener: Gül'ün aday olmasını Erdoğan istedi

    © AA / İslam Yakut
    Türkiye
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    Eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak adayı olmasını bir proje olarak niteledi. Şener'in iddiasına göre bu projenin sahibi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'.

    Abdüllatif Şener
    HDP'nin ikinci tur anketinde Abdüllatif Şener önde
    Eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, Artı TV Ankara Temsilcisi Sibel Hürtaş’ın sorularını yanıtladı. Şener'in Gül ile ilgili iddiaları şöyle: 

    “Ben bu olayı Gül’ün aday olmasına Sayın Erdoğan karşıydı diye yorumlamıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı’nı bilirim, Başbakanlık döneminden bilirim. Farklı kompartımanlar kullanır. Kompartımanın birinden bir sonuç almaya çalışır, kompartımanın diğerinden onu kendisi yapmıyormuş görüntüsü vermeye çalışır. Aslında kompartımanın birinden Sayın Gül’ün muhalefetin adayı olması için çaba harcıyordu, bu çabası gerçekleşmedi. Bu muhalefet partileri Sayın Gül’ü aday göstermeyeceklerini beyan ettikten sonra, Gül formülü düştükten sonra diğer kompartımandan sanki Gül’ün arkasında kendisi ya da onun planlaması yokmuşçasına bir Genelkurmay Başkanı ve Cumhurbaşkanı Danışmanı ile görüntü veriyor. Bu biraz karışık ama sade yorumlamaya çalışırsanız hiçbir şeyi çözümleyemezsiniz. Çok karışık göründüğünü biliyorum ama karışık değil, sade. Birileri gidiyor aday yapmak için faaliyete geçiyor yine Sayın Erdoğan’ın direktifleriyle birileri de gidiyor vazgeçirmeye çalışıyor. Ama o vazgeçirmeye çalışanlar o formülü Sayın Erdoğan’ın ortaya attığından habersizler. İki taraf da birbirinin görevinden habersizler."

    Abdullah Gül’ün aday olması için bazı kişilerin devreye girmesinin konuşulduğu hakkında Şener, “O isimler ile ilgili fazla bir şey konuşmaya gerek yok. Ama olayların gelişimlerinden durumun böyle olduğunu anlıyorsunuz. Sayın Gül daha önce Cumhurbaşkanı olduğunda da zaten Sayın Erdoğan formülüydü o. Elinden tuttu ‘Kardeşim Gül’ü Cumhurbaşkanı yapıyoruz’ dedi. Bu sefer yapma niyeti de yoktu. Seçim kampanyaları dahil her şeyi muhtemelen yönetecekti” yorumunu yaptı.

    Abdullah Gül - Recep Tayyip Erdoğan - Bülent Arınç
    © AFP 2018 / ADEM ALTAN
    'Erdoğan, ikna için Kalın ve Akar'ı Gül'e yolladı' iddiası
    ‘AKAR VE KALIN BİR BUÇUK SAATE YAKIN GÖRÜŞTÜ’

    “Sayın Gül ile Sayın Akar’ın bir araya geldiği anlaşılıyor. Zaten ben biliyorum, doğrudan biliyorum. Bizzat gözlerimle görmedim ama gören gözler bana söyledi,” diyen Şener şöyle devam etti:

    “Hulusi Akar ile Sayın Kalın bir helikopterle, büro olarak kullanılan binanın arkasındaki piste iniyorlar, bir buçuk saat kadar evde görüşüyorlar. Cumhurbaşkanının mesajını getirmek suretiyle adaylıktan vazgeçmesini telkin etmeye çalışıyorlar ve çıktıktan sonra da ayrılmadan önce dışarıda aynı cümleleri devam ediyorlar. Ne konuştukları belli, gittikleri de kesin. Yani Cumhurbaşkanının talimatını götürdükleri de kesin. Bunun tartışılacak bir tarafı yok.”

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    Etiketler:
    24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Recep Tayyip Erdoğan, Abdüllatif Şener, Abdullah Gül, Türkiye
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