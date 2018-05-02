MHP'den İYİ Parti yorumu: Bizden giden gitti

MHP Genel Merkezi, milletvekilliği seçimlerinde 'Cumhur İttifakı'nın toplam 360 ile 420 arasında milletvekili çıkaracağına dair bir hesap yaptı. Partide 'İYİ Parti’ye daha fazla partiden oy gitmeyeceği' yorumları yapılıyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kurmayları, kendilerinen İYİ Parti’ye daha fazla oy gitmeyeceği değerlendirmesini yaptı. 7 Haziran 2015 seçimlerinde yüzde 16.3 oy oranı ile 80 milletvekili çıkaran, 1 Kasım 2015 seçimlerinde de yüzde 11.9 oy oranıyla 40 vekilini Meclis’e gönderen MHP'nin genel merkezinde“Bizden giden gitti” denilerek, iki seçim arasında partinin yaşayabileceği maksimum kaybın olduğu dile getiriliyor.
Bunun dışında 24 Haziran’da İYİ Parti’nin MHP’den oy alamayacağı iddia ediliyor.
Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, MHP’de 3 Mayıs günü sona erecek milletvekilliği aday adaylığı başvurularında Ankara yoğunluğu yaşanıyor. Bu yoğunluk MHP’nin çekirdek yönetim kadrosu olan Başkanlık Divanı’nda da dikkat çekiyor. Başkanlık Divanı üyelerinden Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya, eski Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz, 18 Mart’taki olağan kurultayın ardından genel sekreter yardımcısı olan Fatih Çetinkaya ve yeni divanda yerini alan Yaşar Yıldırım da milletvekilliği için Ankara’yı tercih etti. Bir diğer MHP Genel Sekreter Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu’nun da Ankara’dan milletvekili olmak için başvuruda bulunacağı dillendiriliyor. MHP’de, “partiden İYİ Parti’ye bundan sonra daha fazla oy kaybı yaşanmayacağı” da hesaplanıyor. MHP’de aday adaylığı başvuruları 3 Mayıs’ta, saat 17.00’de sona erecek. Nobel ödüllü Türk bilim adamı Aziz Sancar’ın yeğeni Cengizhan Sancar da Muğla’dan aday adaylığı başvurusunda bulundu.
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