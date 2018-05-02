4 parti, ittifak protokolü imzalayacak: İsim için iki öneri var

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti yarın ittifak protokolü imzalayacak. İttifak için iki ismin öne çıktığı öğrenildi: 'Millet İttifakı' ve 'Demokrasi İttifakı.'

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti (DP) 4’lü ittifak yapma konusunda prensipte anlaştı. Partilerin tam yetki ile görevlendirdiği heyetler, ilkeler çerçevesinde görüşürken, netleştirilen protokolün bugün liderlere sunulması bekleniyor.

İKİ İSİM ÖNE ÇIKTI

Partilerin yarın saat 15.00'te de protokolü imzalayacağı öğrenildi. 4 parti arasında ittifakın ismine yönelik de çalışma tamamlandı. Yapılan görüşmelerde 'Millet' ve 'Demokrasi' isimleri öne çıktı. İttifaka verilecek isim için son kararı ise liderlerin vereceği öğrenildi.

İttifak, milletvekili seçimleri için oluşturuldu. Cumhurbaşkanlığı yarışındaysa her parti kendi adayını destekleyecek.

İttifak kuracak siyasi partilerin ittifak protokollerini 6 Mayıs'a kadar Yüksek Seçim Kurulu'na sunmaları gerekiyor.