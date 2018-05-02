4 parti, ittifak protokolü imzalayacak: İsim için iki öneri var

İKİ İSİM ÖNE ÇIKTI
Partilerin yarın saat 15.00'te de protokolü imzalayacağı öğrenildi. 4 parti arasında ittifakın ismine yönelik de çalışma tamamlandı. Yapılan görüşmelerde 'Millet' ve 'Demokrasi' isimleri öne çıktı. İttifaka verilecek isim için son kararı ise liderlerin vereceği öğrenildi.
İttifak, milletvekili seçimleri için oluşturuldu. Cumhurbaşkanlığı yarışındaysa her parti kendi adayını destekleyecek.
İttifak kuracak siyasi partilerin ittifak protokollerini 6 Mayıs'a kadar Yüksek Seçim Kurulu'na sunmaları gerekiyor.
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