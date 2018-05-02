YSK Başkanı Güven: Herkes ancak 1 kere oy kullanabilir

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da yapılacak seçim hakkında açıklama yaptı. Güven, "Siz, ben ve herkes ancak bir kere oy kullanabilir" dedi.

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Mükerrer kayıt iddialarıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Güven'in ifadeleri şöyle:

''Şartları olan yurt dışında seçim yaptığımız 63 ülkede 123 temsilcilikte kaydı bulunan her vatandaş oyunu kullanabilir. Bu Almanya'daki görevli de olabilir. Siz, ben, herkes ancak bir kere oy kullanabiliriz. Mükerrer kayıtmış gibi algılanması hiç gerek yok. Türkiye seçim kütüklerinde hiçbir vatandaşımızın mükerrer kaydı yok. Yurt dışında görev yapan erler oy kullanamıyor diğer subaylarımızın oy kullanma hakkı var. Özel düzenleme yok.''