YSK Başkanı Güven: Herkes ancak 1 kere oy kullanabilir

Mükerrer kayıt iddialarıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Güven'in ifadeleri şöyle:
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''Şartları olan yurt dışında seçim yaptığımız 63 ülkede 123 temsilcilikte kaydı bulunan her vatandaş oyunu kullanabilir. Bu Almanya'daki görevli de olabilir. Siz, ben, herkes ancak bir kere oy kullanabiliriz. Mükerrer kayıtmış gibi algılanması hiç gerek yok. Türkiye seçim kütüklerinde hiçbir vatandaşımızın mükerrer kaydı yok. Yurt dışında görev yapan erler oy kullanamıyor diğer subaylarımızın oy kullanma hakkı var. Özel düzenleme yok.''
Türkiye seçime gediyor— Az Önce Oldu (@azonceoldu) 2 Mayıs 2018
YSK Başkanı Sadi Güven: Kütüklerde hiçbir vatandaşın mükerrer kaydı yok. pic.twitter.com/Lx4mgsh6iY
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