Bozdağ'dan 4'lü ittifaka yorum: Zoraki nikah gibi

AK Parti ve MHP'nin 'Cumhur İttifak'ına karşı hamle yapan CHP, İYİ Parti, SP ve DP 24 Haziran'daki erken seçimlerde güç birliğine gitti.
Bozdağ, 4'lü ittifak için "Benim gördüğüm esasında dört benzemezlerin bir ittifakı. Hani zoraki nikah derler ya zoraki nikah gibi zoraki bir ittifak görüyoruz" dedi.
'CUMHURBAŞKANIMIZA OLAN NEFRETLERİ AKILLARINI BAŞINDAN ALMIŞ'
Bozdağ: "'Cumhurbaşkanı seçiminde artık netice alamayacağımız anlaşıldı, bari parlamentoda hatırı sayılır bir çoğunluk elde edelim de cumhurbaşkanının yukarıda elini ayağını bağlı tutalım' diye Türkiye'nin önünü kesme ittifakı bu noktada. Onun için bunların Cumhurbaşkanımıza karşı olan nefretleri, kinleri akıllarını başından almış, ne yaptıklarını pek bilmiyorlar."
'GÜL, FEVKALADE BÜYÜK BİR YANLIŞ YAPMIŞTIR'
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamalarıyla ilgili, "Benim hissiyatım, fevkalade büyük bir yanlış yapmıştır. Siyaseten belki bir siyasinin yapabileceği en büyük hataları hem de itiraflarıyla beraber perçinlemiştir" dedi.
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