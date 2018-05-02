Bozdağ'dan 4'lü ittifaka yorum: Zoraki nikah gibi

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP-İYİ Parti-Saadet Partisi-Demokrat Parti arasında kurulan ittifak için, "Benim gördüğüm esasında dört benzemezlerin bir ittifakı. Hani zoraki nikah derler ya zoraki nikah gibi zoraki bir ittifak görüyoruz" dedi.

AK Parti ve MHP'nin 'Cumhur İttifak'ına karşı hamle yapan CHP, İYİ Parti, SP ve DP 24 Haziran'daki erken seçimlerde güç birliğine gitti.

Dört partinin ittifak kararını değerlendiren Bozdağ, "Bunları motive eden, bir araya getiren şey esasında Türkiye'nin çıkarları, geleceği, yapılacak işler falan değil, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığıdır. Buna esasında şöyle demek lazım, 'Recep Tayyip Erdoğan karşıtları ittifakı, öfkeliler ittifakı.' Cumhurbaşkanımıza karşı öfkesi olanlar bir araya geldiler" diye konuştu.

Bozdağ, 4'lü ittifak için "Benim gördüğüm esasında dört benzemezlerin bir ittifakı. Hani zoraki nikah derler ya zoraki nikah gibi zoraki bir ittifak görüyoruz" dedi.

'CUMHURBAŞKANIMIZA OLAN NEFRETLERİ AKILLARINI BAŞINDAN ALMIŞ'



© AA / Raşit Aydoğan 4 parti, ittifak protokolü imzalayacak: İsim için iki öneri var

CHP ve Saadet Partisi'nin aynı ittifakta yer almasıyla ilgili, "Eminim ki bu ittifak merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın kemiklerini sızlatmıştır. Çünkü Erbakan Hoca'nın temsil ettiği bütün değerlerin düşmanıdır CHP" ifadesini kullandı.

Bozdağ: "'Cumhurbaşkanı seçiminde artık netice alamayacağımız anlaşıldı, bari parlamentoda hatırı sayılır bir çoğunluk elde edelim de cumhurbaşkanının yukarıda elini ayağını bağlı tutalım' diye Türkiye'nin önünü kesme ittifakı bu noktada. Onun için bunların Cumhurbaşkanımıza karşı olan nefretleri, kinleri akıllarını başından almış, ne yaptıklarını pek bilmiyorlar."

'GÜL, FEVKALADE BÜYÜK BİR YANLIŞ YAPMIŞTIR'

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamalarıyla ilgili, "Benim hissiyatım, fevkalade büyük bir yanlış yapmıştır. Siyaseten belki bir siyasinin yapabileceği en büyük hataları hem de itiraflarıyla beraber perçinlemiştir" dedi.