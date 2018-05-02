BBP, AK Parti listesinden seçime giriyor

© AA / Abdulhamit Topal Yeni Şafak yazarı: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek

Türkiye, 24 Haziran'da seçimlere gitmeye hazırlanırken BBP'nin seçime nasıl gireceği de netleşti. BBP, seçimlere 'Cumhur İttifakı' ile beraber ve kendi adıyla girmek istediğini birçok kez belirtse de MHP'den veto yedi. MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın “Cumhur İttifakı iki parti arasında olmalı" diyerek ittifakta istemediği BBP'nin lideri Mustafa Destici, "MHP’den bu konuda bize olumsuz yönde gelen bir şey yok" açıklaması dahi yaptı. Destici, konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüştü.

En son olarak NTV'de konuşan Hayati Yazıcı, BBP'nin AK Parti listelerinden seçime gireceğini açıkladı.

Ayrıca Yazıcı, CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi'nin ittifak kuruyor olmasını da şu ifadelerle yorumladı:

"Hayırlı olsun, zorlandılar ama sonuçta bir araya geldiler. ‘Zor ittifak’ demek gerekir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, oluşturduğu kurgu itibarıyla siyasetin de şekillenmesini zorunlu hale getiren bir model. Çıta yükseldi, yürütme görevi için 50+1 oy gerekiyor ve bunun için birbirine yakın kümeler, birbirine yakın siyaset izleyenler birleşecek. Ama saydığınız muhalefet, geçmişten kavgalı… Zor ittifak."