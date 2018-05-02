Eski AKAM Başkanı Özkiraz: Sürprizi MHP yapacak, Erdoğan kazansa bile kaybedecek

Diken'den Minez Bayülgen'e konuşan Özkiraz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP'yi 'devleti birlikte yönetelim' diye ittifaka dahil etmediğini belirterek, "Erdoğan elinin bu kadar zayıf olduğu bir koalisyonu yürütmek istemez" ifadelerini kullandı.
Özkiraz, "Muhalefet bloğundakiler, birbirlerinin adaylarını ilk turda yıpratmak için bir propaganda yaparlarsa Erdoğan kazanır. Erdoğan'ın başka türlü kazanması mümkün değil" dedi.
'KILIÇDAROĞLU ADAY OLSA, ERDOĞAN MEZHEPÇİLİKTEN VURACAK'
Özkiraz'ın açıklamaları özetle şöyle:
Şu anda CHP'nin cumhurbaşkanlığı adayı için genellikle merkez sağdan birilerinin adı geçiyor. Türkiye'de sol ya da sosyal demokrat bir adayın cumhurbaşkanı seçilme şansı yok mu?
Akşener, AKP'nin tabanından oy alabilecek mi?
AKP'den fazla olmasa da, cumhur ittifakını (MHP-BBP) oluşturacak diğer partilerden çok oy alacak.
MHP'li bir vekil daha bu hafta İYİ Parti'ye geçti. AKP, MHP ile ittifak kurduğuna pişman mı sizce?
Sandık başında en büyük sürprizi MHP yapacak göreceksiniz.
'CUMHUR İTTİAKI KAZANIRSA, MHP ARTIK HEP İKTİDARDA OLACAK'
Nasıl yapacak bu sürprizi?
Bu kitle için şimdiye kadar hükümette olmak önemliydi. Bu yüzden de AKP'nin içinde yer aldılar. Ancak şimdi AKP ile ittifak kuran MHP de iktidarda. Eğer cumhur ittifakı kazanırsa, MHP artık hep iktidarda olacak. Dolayısıyla bu insanlar şimdi AKP'ye değil, MHP'ye oy verecek.
Bu durumda oylar nasıl dağılır?
AKP-MHP ittifakının yüzde 42-43 bandında oy alacağını düşünüyorum. Bunun 13-14 puanı MHP'ye gidebilir.
'AKP YÜZDE 30'UN ALTINA DÜŞEBİLİR'
Oylar MHP'ye kayınca AKP'nin durumu ne olacak peki?
AKP yüzde 30'un altında oy alabilir.
MHP'nin oylarını artırması, muhalefeti zora sokar mı peki?
MHP, kimsenin beklemediği sayıda milletvekili çıkaracak ama bu oyu AKP'den alacağı için muhalefet açısından bir tehdite dönüşmez.
'ERDOĞAN KAZANSA BİLE KAYBEDECEK'
Siz hem anketçi hem de siyasi analistsiniz. Üstelik sektörde, seçim sonuçlarıyla oynandığı gerekçesiyle kamuoyu araştırması yapmayı bırakmış tek kişisiniz. Sizin hesabınıza göre tam olarak ne yaşanacak?
Erdoğan seçim riskini tekrar niye alsın?
Çünkü muhalefet kaybetse bile Erdoğan aslında kazanamayacak. O yüzden enseyi karartmamak lazım. Erdoğan, MHP'yi "Devleti birlikte yönetelim" diye ittifaka dahil etmedi ki. Onu, "Devleti dizayn etmeme yardımcı ol" diye çağırdı. Erdoğan elinin bu kadar zayıf olduğu bir koalisyonu yürütmek istemez.
'GÜL, MUHALEFETE SEÇİM KAYBETTİRİRDİ'
Muhalefet bloğu ne yaparsa Erdoğan seçimi kazanır ya da kaybeder?
Muhalefet bloğundakiler, birbirlerinin adaylarını ilk turda yıpratmak için bir propaganda yaparlarsa Erdoğan kazanır. Erdoğan'ın başka türlü kazanması mümkün değil.
Sizce hiç mi ihtimal yok?
'PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK ERDOĞAN'DA DEĞİL MUHALEFETTE'
Şu temel soruyu tekrar soralım… AKP-MHP ittifakı nasıl kaybeder?
Nesi var peki?
Sadece yüzde 37-38'i oluşturan en katı dindarlar ve milliyetçiler var.
'ABDÜLLATİF ŞENER, ERDOĞAN'A OY KAPTIRMAZ'
Son anketlerden birine göre, Güneydoğu ve Doğu'da Abdüllatif Şener ismine sıcak bakıldığı görülüyor. Şener, tüm muhalefet partilerini, ikinci turda gönül rahatlığıyla temsil edebilecek bir aday mı?
'AKP-MHP MECLİS'İ ALIRSA ERDOĞAN YÜZDE 60'LA KAZANIR'
Peki meclis seçiminde AKP- MHP bloğu sandalye çoğunluğunu elde ederse ne olur?
O zaman cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın karşısındaki adayın hiçbir önemi yok. Seçimi yüzde 60'a 40 Erdoğan alır.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)