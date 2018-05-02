Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, CHP'li bir ismin partinin cumhurbaşkanı adayı ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı. Buna göre CHP'nin adayı “Evet aday benim ama her şey Kemal Bey’in iki dudağı arasında olduğundan salonda duyana dek beklemek lazım" dedi.

© Fotoğraf : CHP CHP, cumhurbaşkanı adayını cuma açıklayacak

Zeyrek, bugün CNN Türk'te katıldığı programda 24 Haziran'da yapılacak olan seçim için CHP'nin adayı şu ifadelerle tarif etti:

"Kılıçdaroğlu'nun kafasında aday net. Cuma günü o ismi açıklayacak. Duyduğumuz bir isim ama son günlerde ismi çıkan o iki isim değil. Son günlerde en çok duyduğumuz 3 isim vardı. O da değil. Duyulan bir isim ama favori adaylardan biri değil. Kılıçdaroğlu'nun tarifine uyuyor. Ekonomist, sakin bir profili var. Herkesi kucaklayacak, AK Parti tabanından da oy alabilecek, Saadet Partisi tabanından da… İkinci tura kaldığında ikileme düşmenin önüne geçecek gibi görünüyor."

Programın moderatörü Ebru Baki'nin "Abdüllatif Şener mi?" sorusunu Zeyrek, "Ben isim vermiyorum, tarif ettim sadece. Bakalım izleyicilerimiz tahmin etmiş midir? Bugün yarın açıklanır zaten" diye yanıtladı.

Zeyrek, daha sonra Hürriyet'te "Kılıçdaroğlu’nun aklındaki aday" bir yazı yazdı ve duyumlarını aktardı:

…

Ben CNN Türk’te bu detayları paylaştıktan sonra, CHP’li başka bir isim aradı, kastettiğim ismi o da tahmin etmiş. Sabah o isimle görüştüğünü söyledi ve aldığı cevabı şöyle aktardı:

© AA / Evrim Aydın CHP'li İnce'den mini seçim manifestosu

“Evet aday benim ama her şey Kemal Bey’in iki dudağı arasında olduğundan salonda duyana dek beklemek lazım.”

CHP yöneticileri isimleri sırayla ortaya atıp nabız yokluyor olabilir. Anladığım kadarıyla farklı aday isimleri sırayla gündeme getirilerek, hem merak canlı tutuluyor, hem de adayın herkesin duyacağı şekilde ilan edilmesi hedefleniyor.

Bu arada an itibariyle bir ekip harıl harıl Cuma günü açıklamanın yapılacağı Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nu ve salonu dolduracak kalabalığı hazırlıyor.

Kimse boş bırakılan yerlere Cuma günü kimin posterinin asılacağını bilmiyor ama salonda çalışanların da CHP’nin TBMM grubundaki çoğunluğun da beklentisi Muharrem İnce… Zira o gün salonda en çok İnce taraftarları bulunacak.

3 İSİM KONUŞULUYORDU

CHP’de cumhurbaşkanı adaylığı için Yalova Milletvekili Muharrem İnce, İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in adının konuşulduğu kamuoyuna yansımıştı. CHP, adayını 5 Mayıs Cuma günü saat 10.00'da Ankara'da bulunan Profesör Dr. Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda yapacakları bir toplantıda açıklayacak.