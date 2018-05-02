Kayıt
15:11 02 Mayıs 2018
Ankara+ 25°C
İstanbul+ 17°C
Canlı Yayın
    Arama
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

    'Evet aday benim ama her şey Kemal Bey’in iki dudağı arasında'

    © Fotoğraf : CHP
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (175)
    0 30

    Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, CHP'li bir ismin partinin cumhurbaşkanı adayı ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı. Buna göre CHP'nin adayı “Evet aday benim ama her şey Kemal Bey’in iki dudağı arasında olduğundan salonda duyana dek beklemek lazım" dedi.

    CHP Sözcüsü Bülent Tezcan
    © Fotoğraf : CHP
    CHP, cumhurbaşkanı adayını cuma açıklayacak
    Zeyrek, bugün CNN Türk'te katıldığı programda 24 Haziran'da yapılacak olan seçim için CHP'nin adayı şu ifadelerle tarif etti: 

    "Kılıçdaroğlu'nun kafasında aday net. Cuma günü o ismi açıklayacak. Duyduğumuz bir isim ama son günlerde ismi çıkan o iki isim değil. Son günlerde en çok duyduğumuz 3 isim vardı. O da değil. Duyulan bir isim ama favori adaylardan biri değil. Kılıçdaroğlu'nun tarifine uyuyor. Ekonomist, sakin bir profili var. Herkesi kucaklayacak, AK Parti tabanından da oy alabilecek, Saadet Partisi tabanından da… İkinci tura kaldığında ikileme düşmenin önüne geçecek gibi görünüyor."

    Programın moderatörü Ebru Baki'nin "Abdüllatif Şener mi?" sorusunu Zeyrek, "Ben isim vermiyorum, tarif ettim sadece. Bakalım izleyicilerimiz tahmin etmiş midir? Bugün yarın açıklanır zaten" diye yanıtladı. 

    Zeyrek, daha sonra Hürriyet'te "Kılıçdaroğlu’nun aklındaki aday" bir yazı yazdı ve duyumlarını aktardı:

    Ben CNN Türk’te bu detayları paylaştıktan sonra, CHP’li başka bir isim aradı, kastettiğim ismi o da tahmin etmiş. Sabah o isimle görüştüğünü söyledi ve aldığı cevabı şöyle aktardı:

    Muharrem İnce, CHP'nin 36. Olağan Kurultayı
    © AA / Evrim Aydın
    CHP'li İnce'den mini seçim manifestosu
    “Evet aday benim ama her şey Kemal Bey’in iki dudağı arasında olduğundan salonda duyana dek beklemek lazım.”

    CHP yöneticileri isimleri sırayla ortaya atıp nabız yokluyor olabilir. Anladığım kadarıyla farklı aday isimleri sırayla gündeme getirilerek, hem merak canlı tutuluyor, hem de adayın herkesin duyacağı şekilde ilan edilmesi hedefleniyor.

    Bu arada an itibariyle bir ekip harıl harıl Cuma günü açıklamanın yapılacağı Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nu ve salonu dolduracak kalabalığı hazırlıyor.

    Kimse boş bırakılan yerlere Cuma günü kimin posterinin asılacağını bilmiyor ama salonda çalışanların da CHP’nin TBMM grubundaki çoğunluğun da beklentisi Muharrem İnce… Zira o gün salonda en çok İnce taraftarları bulunacak.

    3 İSİM KONUŞULUYORDU

    CHP’de cumhurbaşkanı adaylığı için Yalova Milletvekili Muharrem İnce, İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in adının konuşulduğu kamuoyuna yansımıştı. CHP, adayını 5 Mayıs Cuma günü saat 10.00'da Ankara'da bulunan Profesör Dr. Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda yapacakları bir toplantıda açıklayacak.
    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (175)
    Etiketler:
    24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    1 Mayıs'ı SSCB’de nasıl kutluyorlardı?
    1 Mayıs'ı SSCB’de nasıl kutluyorlardı?
    Karikatür
    Batı ülkeleri kimyasal saldırıyı yalanlayan tanıklara nasıl tepki verdi?
    SVD
    Sade, güvenilir ve ölümcül: Otomatik Dragunov tüfeği
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam