AK Partili Elitaş: Abdüllatif Şener'in adaylığı bizi değil CHP'lileri çıldırtır

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı için kulislerde eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in adının geçmesine ilişkin olarak, "Bu bizi değil CHP'lileri çıldırtır" dedi.

Murat Kaynak CHP'li Özel: En çıldırtacak adayı açıklayacağız Hürriyet'in haberine göre Elitaş, Meclis'te sohbet ettiği gazetecilerin Şener'in adaylığını anımsatarak, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in sözlerini hatırlatıp, "Sizi çıldırtır mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bizi değil ama CHP'lileri çıldırtır. Çılgın CHP'liler harekete geçebilir."

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kast ederek, "Onu en çıldırtacak zamanda, en çıldırtacak adayı açıklayacağız" demişti.

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, partisinin cumhurbaşkanı adayını cuma günü saat 10.00'da açıklayacaklarını duyurmuştu.