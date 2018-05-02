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    Temel Karamollaoğlu

    Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu yaptı: Güneş balçıkla sıvanmaz

    © AA / Evrim Aydın
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (176)
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    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvurdu. Karamollaoğlu, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın 4'lü ittifakla ilgili, "Erbakan'ın kemiklerini sızlatan bir hamle denildi" yorumuna ise "Güneş balçıkla sıvanmaz" yanıtını verdi.

    Karamollaoğlu, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde, cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunu yapmak üzere, parti yetkilileriyle YSK'ya geldi.

    Temel Karamollaoğlu
    © AA / Murat Kaynak
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Karamollaoğlu
    Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Karamollaoğlu, seçim sürecinde önemli bir adımı attıklarını ve adaylık başvurusunda bulunduklarını belirtti.

    YSK Başkanı Sadi Güven ve Kurul üyeleriyle görüştüklerini de aktaran Temel Karamollaoğlu, "'Hayırlı olsun' diyorum. İnşallah seçimler sonunda bir kere daha böyle bir araya gelir seçim neticeleri hakkındaki görüşlerimizi, sırtımıza görev yüklenmişse de düşüncelerimizi sizlere aktarırız" dedi.

    Bir soru üzerine Karamollaoğlu, ittifakla ilgili çalışmaların sürdüğünü, bir kaç gün içinde bu konuyla ilgili açıklamaların yapılacağını belirtti.

    'KENDİLERİNİ ÇOK AKILLI ZANNEDEN İNSANLARIN İFADELERİNE İTİBAR ETMİYORUM'

    Bekir Bozdağ
    © AA /
    Bozdağ'dan 4'lü ittifaka yorum: Zoraki nikah gibi
    Bir gazetecinin, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın CHP-İYİ Parti-Saadet Partisi-Demokrat Parti arasında kurulan ittifak için "Erbakan'ın kemiklerini sızlatan bir hamle" ifadelerini sorması üzerine Karamollaoğlu, şunları söyledi:

    "Ben böyle kendilerini çok akıllı zanneden insanların, ne yaptıklarından habersiz olan insanların bu şekildeki kullandıkları ifadelere hiç itibar etmiyorum, cevap vermenin de doğru olmadığı kanaatindeyim. Güneş balçıkla sıvanmaz."

    Karamollaoğlu, "100 bin imzayla başvuruyorsunuz, partinin değil, şahıs olarak aday olmuş oluyorsunuz" sorusu üzerine, "Bunu da iktidar partisi polemik konusu haline getirmeye çalışıyor. Elbette bir şahıs olarak müracaat ediyoruz, çünkü bizim Meclis'te grubumuz yok. Ancak şu da bir gerçek ki ben Saadet Partisi'nin Genel Başkanı'yım ve Saadet Partisi benim genel başkan olmam için bir seferberlik ilan etti. Bu da gayet tabii, 'Partinin adayıdır, değildir' böyle boş laflarla, zaten memleketin en büyük çektiği sıkıntı bu, boş laflarla bizi uğraştırıyorlar, esas noktaya gelmiyorlar" dedi.

    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (176)

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    Etiketler:
    Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Saadet Partisi, Bekir Bozdağ, Sadi Güven, Temel Karamollaoğlu
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