CHP'nin itirazı kabul edildi, erken seçim mahkemelik oldu

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin 24 Haziran seçimleriyle ilgili seçim güvenliği itirazını esastan görüşme kararı aldı. İptal istemi, daha sonra esastan görüşülerek karara bağlanacak.

© AA / Raşit Aydoğan CHP, seçim güvenliği için alınacak tedbirleri açıkladı

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına imkan tanıyan kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle CHP'nin yaptığı başvurunun ilk incelemesini tamamladı.

Gazete DuvaR'ın aktardığına göre Genel Kurul, ilk inceleme sonucu başvuruda bir eksiklik tespit etmedi ve başvurunun esastan incelenmesine karar verdi.

İptal istemi daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülerek karara bağlanacak.

İPTALİ İSTENEN MADDELER

7102 sayılı Kanun'un iptali ve yürürlüğünün durdurulması istenen maddeleri şöyle: