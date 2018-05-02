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    Anayasa Mahkemesi

    CHP'nin itirazı kabul edildi, erken seçim mahkemelik oldu

    © AA /
    Türkiye
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    Anayasa Mahkemesi, CHP'nin 24 Haziran seçimleriyle ilgili seçim güvenliği itirazını esastan görüşme kararı aldı. İptal istemi, daha sonra esastan görüşülerek karara bağlanacak.

    CHP'de, halk oylaması sonuçları Parti Meclisi (PM) salonunda oluşturulan Seçim Takip Merkezinden takip edildi.
    © AA / Raşit Aydoğan
    CHP, seçim güvenliği için alınacak tedbirleri açıkladı
    Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına imkan tanıyan kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle CHP'nin yaptığı başvurunun ilk incelemesini tamamladı.

    Gazete DuvaR'ın aktardığına göre Genel Kurul, ilk inceleme sonucu başvuruda bir eksiklik tespit etmedi ve başvurunun esastan incelenmesine karar verdi.

    İptal istemi daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülerek karara bağlanacak.

    İPTALİ İSTENEN MADDELER

    7102 sayılı Kanun'un iptali ve yürürlüğünün durdurulması istenen maddeleri şöyle:

    • Aynı binada oturan seçmenlerin, hane bütünlüklerinin korunması ve aynı seçim bölgesinde kalmaları şartıyla farklı sandık bölgelerine kaydedilebilmesi,
    • YSK Başkanı Sadi Güven
      © AA /
      YSK Başkanı Güven: Seçim başlamadan güvenliği tartışmak doğru değil
      Seçim güvenliği açısından gerekli görülmesi durumunda vali veya il seçim kurulu başkanının oy verme gününden en geç bir ay önce talepte bulunması halinde, o yerdeki sandıkların en yakın seçim bölgelerine taşınmasına, sandık bölgelerinin birleştirilmesine, muhtarlık seçimleri hariç olmak üzere seçim bölgelerinin birleştirilmesi ile seçmen listelerinin karma şekilde düzenlenmesi,
    • Sandık kurulu başkanının belirlenmesi usulü,
    • Birlikte yapılan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde, oy pusulalarının aynı zarfa konulması,
    • Sandık çevresinde cebir, şiddet veya tehdit kullanarak sandık başı düzenini bozmaya kalkışanlar hakkında seçmenlerin ihbarı üzerine gerekli yasal işlem yapılmasını düzenleyen maddeye eklenen ‘seçmenlerin ihbarı' ibaresi,
    • Üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarfların geçerli sayılması,
    • Yetkili seçim kurulları tarafından gönderilen ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunan oy pusulalarının arkasının sandık kurullarının ihmaliyle mühürlenmemiş olmasının oy pusulasını geçersiz kılmaması.

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    Etiketler:
    erken seçim, CHP, Anayasa Mahkemesi, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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