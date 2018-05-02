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    YSK

    İmzayla cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru süresi tamamlandı

    © AA /
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (177)
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    Seçmen tarafından verilecek 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenler için başvuru süresi tamamlandı. Dün ve bugün 4 siyasi parti lideri 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı olmak için YSK'ya başvurdu.

    Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin seçim takviminde seçmen tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyenlerin 1-2 Mayıs'ta YSK'ya başvurması gerekiyordu.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
    © AA /
    Akşener, resmen cumhurbaşkanı adayı
    Dün ve bugün 4 siyasi parti lideri, 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı olmak için YSK'ya başvurdu.

    YSK'ya dün ilk olarak Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek başvuru yaptı. Bugün ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz başvurdu.

    YSK, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmen tarafından aday gösterilmek isteyenlerin adaylık başvurularını inceleyerek eksiklikleri ve adaylıkları reddedilenleri adaylara saat 23.00'e kadar bildirecek.

    İMZA İŞLEMLERİ 4-9 MAYIS ARASINDA

    Seçim takvimine göre, seçmen tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilecek isimler için imza verme işlemi 4-9 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Vatandaşlar, aday göstermek istedikleri isim için bağlı bulundukları ilçe seçim kuruluna imza verecek.

    AK Parti İstanbul Milletvekili TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop
    © AA /
    AK Partili Şentop: 100.000 imza ile parti adayı olmaz, bağımsız aday olur
    Belirlenen süre içinde 100 bin seçmen tarafından teklif edilen kişiler, geçici aday listesinde gösterilecek. Seçmen ancak YSK tarafından yapılan ilanda belirtilen adaylardan sadece biri için ve bir kez teklifte bulunabilecek.

    Seçmen, adaylık teklifi için kayıtlı oldukları ilçe seçim kuruluna bizzat başvuracak. Başvuranın seçmen niteliğine sahip olduğu ve daha önce aday teklifinde bulunmadığı tespit edildikten sonra ilan edilen listedeki kişiler arasından teklif yaptırılarak adayın bilgilerini ihtiva eden form imzalatılacak ve elektronik ortamda da kaydedilecek.

    Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmen, adaylık teklifi için Ankara'da bulunan Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna bizzat başvuracak.

    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (177)

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    Etiketler:
    Adalet Partisi, İYİ Parti, Vatan Partisi, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Vecdet Öz, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Doğu Perinçek, Türkiye
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