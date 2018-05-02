Demirtaş: Ben bile HDP'de milletvekili oldum, herkes olabilir

© AP Photo / Petros Giannakouris Demirtaş: Adaylarını 5 yıldızlı otel odalarında gizlice tartışanlar, kampanya esnasında halkı çalışmalara katamazlar

Tutuklu olarak Edirne Cezaevi'nde yargılanan tecrübeli siyasetçi adına yapılan paylaşımda "HDP’yi seven herkes HDP’de milletvekili olabilir. Herkesin önü açıktır. Özellikle gençleri ve kadınları başvuru yapmak üzere HDP’ye davet ediyorum. Ben bile HDP’de milletvekili oldum:)" denildi.

Demirtaş, 24 Haziran seçimlerinde HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı olacak.

HDP’yi seven herkes HDP’de milletvekili olabilir. Herkesin önü açıktır. Özellikle gençleri ve kadınları başvuru yapmak üzere HDP’ye davet ediyorum. Ben bile HDP’de milletvekili oldum:) pic.twitter.com/83j25gDkqX — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) May 2, 2018

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