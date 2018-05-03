Perinçek: ABD, ittifakta yer almamamız için CHP ve İYİ Parti'ye baskı yaptı

Doğu Perinçek Ulusal Kanal'da yaptığı açıklamada ABD'nin Vatan Partisi'ne ittifakta yer vermemesi için CHP ve İYİ Parti'ye baskı yaptığını iddia ederek şöyle konuştu:

'GÖRÜŞLERİNDE 2. TURDA HDP İLE İTTİFAK VAR'

ABD'de büyük telaş var Türkiye Avrasya'ya gidiyor diye. CHP ve İyi Parti'ye Vatan Partisi olmayacak diye baskı yapıldı ve bu partiler bu baskılara teslim oldular. Ben hükümet olma fırsatı var dedim vatandaş çözüm istiyor, çelme takacak muhalefet değil sorun çözecek iktidar istiyor. Ben Kılıçdaroğlu'na bunu her buluşmamda söyledim. Görüşlerinde ikinci turda HDP ile ittifak var. Amerika'nın önde gelen kurum ve kişileri Vatan Partisi'ne saldırıyor. Türkiye ABD'nin tebeşirle çizdiği sınırlar içinde kalan siyasette faaliyet gösteren partilerle çözüme kavuşamaz. Ekonomisi'de düze çıkmaz. Vatan Partisi bu dörtlü ittifakı kurtarmaya çalıştı. Biz Amerika'nın denetiminde bir projeye teslim olmayalım dedik. CHP'de parti başkanının başkan olarak tanımlanmamasını eleştiriyoruz. Her partinin başkanı hükümetin başkanı olmalı.

'BU AKŞAM ÇİN'E GİDİYORUZ'

Perinçek, bir parti heyetiyle Çin'e gideceklerini de belirterek "Büyük bir üretim hamlesi için bu akşam uçağa binip Çin'e gidiyoruz. Ve size müjdeler yollayacağız. Umutsuzluğa gerek yok Vatan Partisi var" dedi.