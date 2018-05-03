444'lü hatlarda geçici erişim sorunu

Habertürk'ün haberine göre, ülke çapında 444'lü hatlar bir süre hizmet veremedi. Bu durum bankalar ve benzeri 444'lü servis altyapısını kullanan tüm servisler için sorun teşkil etti.

444'lü hatlar üzerinden çağrı merkezi hizmeti veren bankaların çağrı merkezlerine erişim sağlanmasında sorun yaşandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde oynanan Roma — Liverpool karşılaşmasının ikinci yarısını Tivibu Spor YouTube kanalında şifresiz olarak izleyebilirsiniz 👉https://t.co/H2ot1 — Tivibu Spor (@tivibuspor) 2 Mayıs 2018

​Sorunun kaynağının TİVİBU'da yayınlanan Şampiyonlar Ligi Yarı Final karşılaşması Roma-Liverpool maçında yaşanan kesintinin ardından müşteri hizmetlerine gelen yoğun aramalarla ilgili olduğu belirtildi. Telefon hatlarına yüklenilmesi sonucunda ilgili hatlara yönelik erişim bir süreliğine çalışmadı.

Sorunun Tivibu Spor'un karşılaşmanın ikinci yarısının Youtube hesabından şifresiz olarak izlenebileceğini tweet atarak belirtmesi sonrasında oradan kalktığı görüldü.