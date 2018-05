Ahmet Hakan: Şu an CHP adaylığı için en güçlü aday Muharrem İnce

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugün yayımlanan "İnce mi, Şener mi? Kemal Bey netleşti mi? Kesici ne oldu? Son durum ne?" başlıklı yazısında şu an için CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmaya en yakın ismin Muharrem İnce olduğunu, ancak bunun her an değişebileceğini söyledi.

Hakan, CHP'nin cumhurbaşkanı olması tartışılan isimlerle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"- MUHARREM İNCE: Yüzde 60

- YILMAZ BÜYÜKERŞEN: Yüzde 30

- İLHAN KESİCİ: Yüzde 10

HER AN HER ŞEY OLABİLİR

İnce mi, Şener mi Kemal Bey netleşti mi Kesici ne oldu Son durum ne

Son karar verilmiş değil.

Her an her şey olabilir."

'YENİLGİNİN FATURASINI TEK BAŞINA ÜSTLENMEK İSTEMİYOR'

Hakan, İnce'nin cumhurbaşkanı adayı olmaya en yakın isim olmasının sebebinin ise parti içi mücadele olduğunu belirtti:

"Parti içi muhalefetin en etkili ismi Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı adayı yaparak… 25 Haziran'da meydana gelebilecek olası başarısızlığın faturasını tek başına yüklenmek istemiyor.

Yani Türk siyasetinin klasik koltuk koruma refleksi devreye girmiş durumda."