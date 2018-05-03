Ahmet Hakan: Şu an CHP adaylığı için en güçlü aday Muharrem İnce

"- MUHARREM İNCE: Yüzde 60
- YILMAZ BÜYÜKERŞEN: Yüzde 30
- İLHAN KESİCİ: Yüzde 10
HER AN HER ŞEY OLABİLİR
İnce mi, Şener mi Kemal Bey netleşti mi Kesici ne oldu Son durum ne
Son karar verilmiş değil.
Her an her şey olabilir."
'YENİLGİNİN FATURASINI TEK BAŞINA ÜSTLENMEK İSTEMİYOR'
"Parti içi muhalefetin en etkili ismi Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı adayı yaparak… 25 Haziran'da meydana gelebilecek olası başarısızlığın faturasını tek başına yüklenmek istemiyor.
Yani Türk siyasetinin klasik koltuk koruma refleksi devreye girmiş durumda."
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