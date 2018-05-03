Çanakkale ve Bolu'da deprem

Çanakkale'nin Çan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Çanakkale merkez ile çevre ilçelerde de hissedildiği bildirildi. Bolu'da da iki dakika arayla 3.8 ve 4 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 05.04'te Çanakkale'nin Çan İlçesi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremi Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 4.2 olarak belirledi.

Kandilli Rasathanesi, depremin merkez üssü olarak Tepeköy'ü gösterirken, derinliğini ise 6.5 kilometre olarak kaydetti.

BOLU'DA 3.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.30'da merkez üssü Bolu olan 3.8 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Bu depremden iki dakika sonra merkez üssü yine Bolu olarak tespit edilen 4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha oldu.

İlk depremin yerin 8 kilometre, ikincisinin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.