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    Abdüllatif Şener

    'Kılıçdaroğlu, Şener'e danışmanlarını gönderip nabız yokladı'

    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (180)
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    CHP’nin gizlilik içinde sürdürdüğü cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecinde sona gelindi. Aday, yarın düzenlenecek toplantı ile açıklanacak. Bu sırada Kılıçdaroğlu'nun Abdüllatif Şener'e danışmanlarını gönderip nabız yokladığı ifade edildi.

    Muharrem İnce, CHP'nin 36. Olağan Kurultayı
    © AA / Evrim Aydın
    Ahmet Hakan: Şu an CHP adaylığı için en güçlü isim Muharrem İnce
    Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre CHP’nin, milletvekilliği adaylığı için sol görüşleriyle tanınan isimlere teklif götüreceği öğrenildi.

    Bu isimler arasında Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Murat Sevinç, gazeteci Ahmet Şık, sanatçılar Levent Üzümcü, Meltem Cumbul, Balyoz ve Ergenekon davalarının bazı mağdurlarının da olabileceği belirtiliyor. 

    CHP’de bugüne kadar cumhurbaşkanı adayı olarak Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, İstanbul Milletvekili İlhan Kesici gibi isimler anılırken, son üç gündür Abdüllatif Şener ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin isimleri kulislerde konuşuluyordu. 

    AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş
    © AA /
    AK Partili Elitaş: Abdüllatif Şener'in adaylığı bizi değil CHP'lileri çıldırtır
    ŞENER'E DANIŞMAN GÖNDERİLDİ

    Alınan bilgiye göre Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı için düşündüğü isimlerle, danışmanları aracılığıyla temas kurdu. Kılıçdaroğlu’nun, Şener’e de danışman heyeti göndererek nabız yokladığı öğrenildi. CHP Genel Merkez kulislerinde dün ise İnce’nin adı konuşulmaya başlandı. 

    ADAYA GÖRE MÜZİK

    Aday belirleme işlemi büyük bir gizlilik içinde yürütülüyor. Yarın cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı salonda hazırlık sürerken, adayın önceden öğrenilmemesi için salona asmak için poster hazırlatılmadığı öğrenildi. Salonda kullanılacak müzik de açıklanacak aday ismine göre son anda seçilecek.

    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (180)

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    Etiketler:
    24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, CHP, Abdüllatif Şener, Türkiye
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