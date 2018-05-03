Adli Tıp raporu: Hayata Dönüş operasyonunda kimyasal kullanılmadı

F Tipi cezaevlerinin hayata geçirilmesi için 20 cezaevinde eş zamanlı olarak gerçekleşen düzenlenen ve ikisi asker 30 kişinin ölümü ile sonuçlanan 'Hayata Dönüş' operasyonuyla ilgili yeni bir rapor ortaya çıktı. Raporda operasyon kapsamında kimyasal kullanılmadığı iddiası yer aldı.

Cumhuriyet'ten Hilal Köse'nin haberine göre, Bayrampaşa Cezaevi’nde, 19 Aralık 2000’de düzenlenen ve 12 kişinin öldürüldüğü ‘Hayata Dönüş’ operasyonuna ilişkin, Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava dosyasına, uzun süredir beklenen kimyasal incelemesine dair Adli Tıp raporu ulaşıldı. Rapora göre, operasyon sonrası adli emanete alınan giysilerin yıkama çözeltisinde CS gazı ve Kapsaisin bulunmuyor. 39 jandarma eri ve operasyona katılan Ankara Jandarma Özel Harekat’tan rütbeli askerler dahil 196 sanığın yargılandığı davaya bugün devam edilecek. Müdahil avukatları ise raporu incelemek üzere mahkemeden süre talep edecek.

Operasyondan yaralı kurtulanlar ve avukatları, neredeyse bütün duruşmalarda operasyonda kimyasal gaz kullandığını söyleyerek, “Çelik ranzaları eriten şey, insanları bir avuç küle döndüren kimyasal nedir? Adli emanette saklanan o güne ait eşyaların incelenmesini istiyoruz” demişti. Mahkeme, operasyondan 15 yıl sonra, 14 Ekim 2015’te görülen 17. oturumda bu talebi dikkate aldı. Adli emanetteki giysiler ve eşyaların kimyasal silah kullanma veya yanma sonucu deforme olup olmadıklarının tespiti için Adli Tıp’tan rapor alınmasına karar verdi. Eşyalar üzerinde, kimyasal madde kalıntısı olup olmadığının ve kurşun izi varsa atış mesafesinin tespitini de istedi.

© AP Photo / Ali Can Bulut, Anatolia 'Hayata dönüş' davası beraatla bitti

Adli emanetteki eşyalar bir türlü ortaya çıkarılmadı ve sonunda 3 Kasım 2017’de numuneler Adli Tıp’a ulaştı. 17 adet mühürlü torbada gönderilen materyaller, 13 Kasım’da incelemeye alındı. Kimya İhtisas Dairesi’nce 8 Aralık 2017’de tamamlanan raporun sonuç bölümünde, iki torbadan çıkan gaz bombası örnekleri ile 14 numaralı torbadan çıkan kısmen yanmış, isli, yırtık durumdaki havlunun yıkama çözeltisinde CS gazı bulunduğu belirtildi. 8 torbadan çıkan giysilerde, spor ayakkabıda, çorapta, ayakkabılarda, yastıkta, battaniyede, havluda, eldivende, ayakkabı keçesinde ve bir gaz bombası örneğinde CS gazı ve Kapsaisin bulunmadığı ifade edildi. Raporda, mahkeme yazısındaki diğer inceleme taleplerinin gerçekleştirilmesi için dosya ve eklerinin ATK Fizik İhtisas Dairesi’ne gönderildiği bildirildi.

Müdahil avukatlarından Several Ballıkaya, “Bu deliller üzerinde, soruşturma başlatıldığında savcılık tarafından inceleme yapıldığına ilişkin bir rapor yok. Mahkemede de bugüne dek inceleme yapılmadı. Raporu inceleyip görüşlerimizi mahkemeye sunacağız” dedi.