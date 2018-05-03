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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan, Almanya'da seçim kampanyası yapmayacak

    © AA / Eren Bozkurt
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (183)
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    Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Cumuhurbaşkanı Erdoğan ve hükümet yetkililerinin 24 Haziran seçimleri vesilesiyle Almanya’da kampanya düzenlemeyi planlamadığını bildirdi.

    Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas
    © AFP 2018 / Frank Augstein
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    Dpa ve AFP ajanslarının Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre Ankara'dan yapılan açıklamada "Seçim kampanyaları sırasında Cumhurbaşkanı ya da kabine üyelerinin Almanya'da Türk vatandaşlara yönelik konuşma yapması planlanmıyor" denildi.

    'YASAK DOĞRU DEĞİL'

    Bakanlık açıklamasında, Almanya'da Avrupalı olmayan siyasetçilere seçimlerden üç ay önce seçim etkinliği düzenlememe yönündeki yasağa atıfta bulunularak, "Yasağın doğru olmadığını ve demokrasiye hizmet etmediğini düşünüyoruz. Çünkü seçmenler ne için seçimlere gittiğini bilmeli" ifadesine yer verildi.

    Bakanlığın açıklamasına, diğer önemli duyurularda olduğu gibi resmi internet sitesinde ya da sosyal medya hesaplarında yer verilmedi.

    Türk hükümetinden siyasetçilerin 24 Haziran seçimleri vesilesiyle Bosna Hersek'te büyük bir seçim etkinliği düzenleyeceği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Mayıs'ta Saraybosna'yı ziyaret ederek konuşma yapacağı bu etkinliğe farklı Avrupa ülkelerinde yaşayan Türklerin de gitmesi bekleniyor.

    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (183)

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    Etiketler:
    24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Almanya, Türkiye
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