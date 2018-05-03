Cezaevindeki Ayşe öğretmen, bebeğini günde 45 dakika görecek

Habertürk'ten Mehmet Kayahan'ın haberine göre telefonla katıldığı Beyaz Show programında "Çocuklar ölmesin" dediği için 'terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla 1 yıl 3 ay hapis cezası alan öğretmen Ayşe Çelik, cezasının infazı için 6 aylık bebeği Deran ile birlikte 20 Nisan’da Diyarbakır E Tipi Cezaevi’ne teslim oldu. 31 kişilik koğuşta kalan Çelik’in, cezaevi şartları nedeniyle bebeğini ailesine gönderdiği öğrenildi. Çelik, savcılık izni doğrultusunda bebeğiyle günde bir defa, 45 dakika süreyle bir araya gelecek.
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Çelik'in avukatı Mahsuni Karaman, infazın geri bırakılması için Ayşe Çelik’in Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı bireysel başvurunun ise tedbir koşulları oluşmadığından reddedildiğini bildirdi. Ayşe Öğretmen’in 341 günlük hapis cezasının, 5 ay 10 gününü cezaevinde geçireceği, 180 gün denetimli serbestlikten faydalanacağı belirtildi.
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