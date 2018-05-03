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    Cezaevi, hapis, hapishane

    Cezaevindeki Ayşe öğretmen, bebeğini günde 45 dakika görecek

    © AA /
    Türkiye
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    Beyazıt Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Beyaz Show programına 2015 yılında telefonla bağlanıp güneydoğudaki operasyonların sona ermesini isteyen ve "Çocuklar ölmesin" diyen öğretmen Ayşe Çelik'in, bebeği Deran'ı cezaevi koşullarından dolayı ailesine gönderdiği öğrenildi. Savcılığa yapılan başvuru sonucunda Çelik, bebeğini günde 45 dakika görebilecek.

    Diyarbakır Adalet Sarayı
    © AFP 2018 / ILYAS AKENGIN
    'Çocuklar ölmesin' diyen Ayşe Öğretmen, bebeğiyle beraber cezaevine girdi
    Habertürk'ten Mehmet Kayahan'ın haberine göre telefonla katıldığı Beyaz Show programında "Çocuklar ölmesin" dediği için 'terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla 1 yıl 3 ay hapis cezası alan öğretmen Ayşe Çelik, cezasının infazı için 6 aylık bebeği Deran ile birlikte 20 Nisan’da Diyarbakır E Tipi Cezaevi’ne teslim oldu. 31 kişilik koğuşta kalan Çelik’in, cezaevi şartları nedeniyle bebeğini ailesine gönderdiği öğrenildi. Çelik, savcılık izni doğrultusunda bebeğiyle günde bir defa, 45 dakika süreyle bir araya gelecek.

    Çelik'in avukatı Mahsuni Karaman, infazın geri bırakılması için Ayşe Çelik’in Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı bireysel başvurunun ise tedbir koşulları oluşmadığından reddedildiğini bildirdi. Ayşe Öğretmen’in 341 günlük hapis cezasının, 5 ay 10 gününü cezaevinde geçireceği, 180 gün denetimli serbestlikten faydalanacağı belirtildi.

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    Etiketler:
    Mahsuni Karaman, Ayşe Çelik, Türkiye
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