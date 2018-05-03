'Dolandırıcılık uyarısı'yla dolandırdılar

İstanbul'dan, 10 kentteki yüzlerce vatandaşı dolandıran çeteyi ortaya çıkaran süreç, 3 ay önce M.K. adlı vatandaşın Bakırköy Savcılığı'na başvurmasıyla başladı. 0850 432 16 99 numaradan kendisini arayan kişinin "Bankadan arıyorum" dediğini söyleyen M.K. şikâyetinde olayı şöyle anlattı:
Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, aynı numarayla ilgili çok sayıda şikâyet başvurusu yapılınca İstanbul Emniyeti Asayiş Şube ekipleri harekete geçti. Numaranın Tuzla'daki bir ‘danışmanlık' şirketine ait olduğu belirlendi. Polis olayı çözmeye çalışırken, çetenin yöntemini de ortaya çıkardı.
ŞİRKET KURUP NUMARALI HAT SATIN ALDILAR
3 aylık takiple elde edilen görüntüler ve delillerin ardından operasyon düzenlendi. Balıkesir, Aydın, Sakarya, Düzce, Amasya, Kayseri, Mersin ve Malatya'da birçok kişinin aynı yöntemle dolandırılmasına ilişkin 11 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki ifadelerin ardından 5 kişi serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler ise adliyeye sevk edildi. Mustafa Ç. (37) Hakan A. (24) ve Hayri B. (22) tutuklanırken, Cemil C. (22), Sevilay V. (39) ve Serdar C. (43) adlı kontrolle serbest bırakıldı.
Polis 3 aylık teknik ve fiziki takipte, havale ettikleri paraları çeken çete üyelerini de tek tek görüntüledi.
'BU NUMARADAN UZAK DURUN'
Çetenin dolandırıcılıkta kullandığı 0850 432 16 99 numaralı telefonla ilgili internette yüzlerce vatandaşın "Bu numaradan uzak durun" diyerek uyarı yaptığı ortaya çıktı. Şikâyetlerden bazıları şöyle:
- Benim de 3500 ve 528 dolarım gitti. Bu numaradan arandıktan sonra, alışveriş yapılmış. Savcılığa bildirdim.
- ‘Kart aidat ücretinizi iade etmek için bankadan arıyoruz' dediler. Hesap bilgilerini verdikten sonra 5 bin TL dolandırıldım.
- Arayıp kartımla 1500 liralık bahis oynandığını söylediler. İşlemi iptal edelim dediler. TC tuşlamamı söylediler. Bankaya yakın olduğumu söyleyince kapattılar.
- ‘Hesabınızdan 12 bin TL EFT yapılmış bu işlemi durdurmak istiyoruz' dediler. Beni kandırdılar. Geç uyandım. Anında parayı havale etmişler. Hesabımı dondurdum. Bankaya itiraz dilekçesi verdim. Savcılığa şikâyette bulundum.
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