'Dolandırıcılık uyarısı'yla dolandırdılar

İstanbul'dan, 10 kentteki yüzlerce vatandaşı dolandıran çeteyi ortaya çıkaran süreç, 3 ay önce M.K. adlı vatandaşın Bakırköy Savcılığı'na başvurmasıyla başladı. 0850 432 16 99 numaradan kendisini arayan kişinin "Bankadan arıyorum" dediğini söyleyen M.K. şikâyetinde olayı şöyle anlattı:

"Bana, ‘Hesabınızda internet üzerinde alışveriş yapılmış görünüyor. Bilginiz dışındaysa iptal edelim' dediler. Alışveriş yapmadığımı söyledim. ‘Kartınız kopyalanmış olabilir, hemen iptal edelim' diyerek kart bilgilerini istediler. Ben de bankadan aradıklarını düşünerek verdim. Hesaptan 5 bin lira çekmişler."

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, aynı numarayla ilgili çok sayıda şikâyet başvurusu yapılınca İstanbul Emniyeti Asayiş Şube ekipleri harekete geçti. Numaranın Tuzla'daki bir ‘danışmanlık' şirketine ait olduğu belirlendi. Polis olayı çözmeye çalışırken, çetenin yöntemini de ortaya çıkardı.

ŞİRKET KURUP NUMARALI HAT SATIN ALDILAR

© AFP 2018 / THOMAS SAMSON Yasal çağrı merkeziyle: 'Size kredi çıkartacağız' diyerek 10 milyon lira dolandırdılar

Buna göre, çete önce bir şirket kurup 0850 432 16 99 numaralı hattı satın aldı, ardından da çeşitli kurumlardaki kişiler vasıtasıyla çok sayıda vatandaşın kimlik ve banka bilgilerini yasadışı şekilde ele geçirdi. Ardından müşteri temsilcisi gibi yüzlerce kişiyi arayıp "Hesabınızda dolar hareketliliği var", "Kartınızla internetten alışveriş yapılmış, kartınız kopyalanmış olabilir" ya da "Geçmişe yönelik 10 yıllık aidatları ödeyeceğiz" gibi sözlerle kandırarak yüz binlerce liralık vurgun yaptı.

3 aylık takiple elde edilen görüntüler ve delillerin ardından operasyon düzenlendi. Balıkesir, Aydın, Sakarya, Düzce, Amasya, Kayseri, Mersin ve Malatya'da birçok kişinin aynı yöntemle dolandırılmasına ilişkin 11 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki ifadelerin ardından 5 kişi serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler ise adliyeye sevk edildi. Mustafa Ç. (37) Hakan A. (24) ve Hayri B. (22) tutuklanırken, Cemil C. (22), Sevilay V. (39) ve Serdar C. (43) adlı kontrolle serbest bırakıldı.

Polis 3 aylık teknik ve fiziki takipte, havale ettikleri paraları çeken çete üyelerini de tek tek görüntüledi.

'BU NUMARADAN UZAK DURUN'



Çetenin dolandırıcılıkta kullandığı 0850 432 16 99 numaralı telefonla ilgili internette yüzlerce vatandaşın "Bu numaradan uzak durun" diyerek uyarı yaptığı ortaya çıktı. Şikâyetlerden bazıları şöyle: