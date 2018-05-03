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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

    Bahçeli'den '100.000 imzada FETÖ taraması' çağrısı

    © AA /
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (187)
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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i işaret ederek "Adalet ve İçişleri bakanları, FETÖ'nün seçmen ayağını takip etti mi?" diye sordu. Bahçeli, üstü kapalı bir şekilde cumhurbaşkanı adaylığı için imza veren seçmenlerin de örgütle iltisaklı olup olmadığının araştırılmasını istedi.

    MHP Genel Merkezi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

    • İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray
      © AA / Doğukan Keskinkılıç
      İYİ Parti: 'Cumhur İttifakı'nın kurduğu son tuzağı da bozmakta kararlıyız
      15 Temmuz darbesinin siyasi ayağı hep tartışıldı. Siyasi ayak üzerinden kesin bir sonuçtan bahsedilemez duruma geldi. İleriki günlerde nasıl olacak bilemiyorum. Demek ki FETÖ darbe hareketinde bir siyasi ayak var. Siyasi ayağın olduğu yerde siyasi seçmen olur. 4 cumhurbaşkanı adayı 100.000 imza ile müracaatı öngördü. 
    • Bu 100.000 aday talebinde bulunan 4 kişiden birisi CHP'nin 15 vekil kaydırmasıyla destek buldu. Şahsiyet, 100.000 adayla adaylığını koyacağında ısrar etti. O zaman akla gelen soru şudur: FETÖ darbe hareketinden 15 gün sonra OHAL kabul edildi, çok sayıda TSK mensubu, öğretim kadroları ve önemli bir uzaklaştırma görevden alma oldu. Bunların bir de aileleri, çevreleri vardır. Merak ettiğim AK Parti'nin Adalet Bakanı ile İçişleri Bakanı FETÖ'nün seçmen ayağı üzerindeki etkisini takip etti mi? Etmezse 100.000 kişinin içerisinde FETÖ, PKK desteğiyle bir aday taraması yapılacaksa FETÖ'nün seçmendeki siyasi ayağının hangi aday etrafında toplandığı etrafında kanaat oluşabilir.

    Bahçeli, gazetecilerin "Bir bilgi veya istihbarat var mı?" sorusuna "Hayır benim düşüncem" yanıtını verdi.

    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (187)

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    Etiketler:
    24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Cumhur İttifakı, İYİ Parti, FETÖ, MHP, Meral Akşener, Devlet Bahçeli, Türkiye
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