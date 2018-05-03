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    Pioneering Spirit

    Pioneering Spirit, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

    © AA / Burak Akay
    Türkiye
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    Dünyanın en büyük inşaat gemisi olan, Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı'nın derin sulardaki kısmını döşemek üzere 40 ülkeden 562 kişinin görev yaptığı Pioneering Spirit, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

    Pioneering Spirit, İstanbul Boğazı'ndan geçti.
    © AA / İslam Yakut
    Pioneering Spirit, İstanbul Boğazı'ndan 5 saatte geçti
    Alınan bilgiye göre, Türk Akımı'nın Türkiye'ye doğalgaz tedarik edecek ilk hattının 930 kilometrelik derin deniz kesimindeki çalışmalarını tamamlayan ve Hollanda'nın Rotterdam Limanı'na gidecek olan 382 metre boyunda ve 403 bin 342 groston ağırlığındaki Malta bayraklı gemi, saat 06.00'da Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.

    Saat 09.15'te boğazın en dar yeri Çimenlik Kalesi ile Kilitbahir önlerine gelen 'Pioneering Spirit'a, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'Kurtarma-4', 'Kurtarma-9' ve 'Kurtarma-10' römorkörleriyle Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

    Boğaz, güvenlik gerekçesiyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

    Dev gemi sahildeki vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü.

    Geminin Türkiye'deki acente faaliyetlerini gerçekleştiren Polimar Shipping yetkilileri, Pioneering Spirit'in, Türkiye ve Rusya arasında imzalanan 'Türk Akımı' projesi kapsamında, Rusya'dan başlayan ve Karadeniz'in altından geçerek Türkiye'ye ulaşacak doğalgaz boru hattı çalışmalarında görev yaptığını belirtti.

    Türk Akımı, Türkiye kıyılarına ulaştı
    © AA /
    Türk Akımı, Türkiye kıyılarına ulaştı
    Pioneering Spirit, geniş petrol ve doğalgaz platformlarının tek hamlede kaldırma yöntemiyle montajlanması ve sökülmesi ile çok yüksek ağırlıktaki boru hatlarının döşenmesi için özel olarak tasarlandı.

    Tek seferde 2.5 Eyfel Kulesi ağırlığında platformları kaldırabilecek güce sahip gemi, Rotterdam'daki 10 günlük bakım çalışmasının ardından, Norveç kıta sahanlığında 22 bin tonluk bir petrol sondaj platformunun kurulumu için tekrar yola çıkacak.

    Pioneering Spirit, Türk Akımı projesinin derin denizlerdeki ikinci hattını tamamlamak üzere, bu yılın üçüncü çeyreğinde Karadeniz'e geri dönecek.

    Etiketler:
    doğalgaz, Pioneering Spirit, Türk Akımı, Çanakkale Boğazı
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