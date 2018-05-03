Pioneering Spirit, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Saat 09.15'te boğazın en dar yeri Çimenlik Kalesi ile Kilitbahir önlerine gelen 'Pioneering Spirit'a, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'Kurtarma-4', 'Kurtarma-9' ve 'Kurtarma-10' römorkörleriyle Sahil Güvenlik botları eşlik etti.
Boğaz, güvenlik gerekçesiyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Dev gemi sahildeki vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü.
Geminin Türkiye'deki acente faaliyetlerini gerçekleştiren Polimar Shipping yetkilileri, Pioneering Spirit'in, Türkiye ve Rusya arasında imzalanan 'Türk Akımı' projesi kapsamında, Rusya'dan başlayan ve Karadeniz'in altından geçerek Türkiye'ye ulaşacak doğalgaz boru hattı çalışmalarında görev yaptığını belirtti.
Tek seferde 2.5 Eyfel Kulesi ağırlığında platformları kaldırabilecek güce sahip gemi, Rotterdam'daki 10 günlük bakım çalışmasının ardından, Norveç kıta sahanlığında 22 bin tonluk bir petrol sondaj platformunun kurulumu için tekrar yola çıkacak.
Pioneering Spirit, Türk Akımı projesinin derin denizlerdeki ikinci hattını tamamlamak üzere, bu yılın üçüncü çeyreğinde Karadeniz'e geri dönecek.
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