AK Parti'de adaylara 'çapraz mülakat'

AK Parti'de milletvekili aday adaylarına 'FETÖ'cü sızma'ya karşı 'çapraz mülakat' uygulanacak. Adayların akrabaları dahil aile fertleri de incelenecek.
24 Haziran seçimleri için 8 günde 7.220 kişinin aday adaylığı için başvurduğu AK Parti'de 'FETÖ' kriteri uygulanacak. 5 Mayıs Cumartesi günü 81 ili kapsayacak şekilde, mevcut milletvekilleri hariç tüm aday adayları için geniş katılımlı bir temayül yoklaması yapılacak.
Temayül yoklamasında, il-ilçe ana kademe yöneticileri, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları teşkilat yöneticileri, mahalle ve köy temsilcileri katılacak. Temayülden çıkan sonuçlar, milletvekili aday listelerinin oluşturulmasında belirlenen kriterlerden biri olacak.
Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, hafta sonu yapılacak temayül yoklamasının ardından 7 Mayıs Pazartesi gününden itibaren aday adayları ile mülakatlar yapılacak. Bunun için de AK Parti yönetimi hazırlıklarını tamamladı. Bir genel başkan yardımcısının başkanlığında dörder kişiden oluşan 14 alt komisyon kurulacak. Komisyonlarda bir MKYK üyesi, bir kadın kolları MKYK üyesi, bir de gençlik kolları MKYK üyesi bulunacak. 14 alt komisyondan her biri en az 500 aday adayı ile yüz yüze mülakat yapacak.
Üç gün sürmesi beklenen mülakatlarda adaylara ‘AK Parti'yi niçin tercih ettikleri, projeleri, siyasetteki hedefleri' gibi sorular sorulacak ve kısa cevaplar vermeleri istenecek. Aday adaylarının, giyimi-kuşamı, temsil kabiliyeti, oturması-kalkması ve konuşmasına kadar her türlü özelliği de mülakatlarda dikkate alınıp raporlaştırılacak. Her aday adayı ile mülakata en fazla 5 dakika süre ayrılması bekleniyor. Komisyonlar sıkışık takvim nedeniyle, gerekirse 24 saat esaslı çalışıp, ön elemeleri yaparak, hazırladıkları raporu bir üst komisyona sunacak.
ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDAKİ ÜST KURULDA DEĞERLENDİRİLECEK
Mülakatların ardından bu sefer, 4 genel başkan yardımcısının başkanlığında oluşturulacak ara komisyon, aday adayları ile ikinci bir eleme yapacak ve belli bir sayıya düşürülen aday adaylarıyla ilgili rapor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki üst kurulda değerlendirilecek. Üst kurulda, Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra bazı genel başkan yardımcıları da yer alacak. AK Parti'nin milletvekili aday listelerine son şekli bu üst kurulda verilecek.
'ÇAPRAZ SORGU' YAPILACAK
Aday adaylarının verdiği kimlik bilgileri üzerinden, ayrıntılı bir güvenlik soruşturmasına tabi tutuldukları belirtildi. Edinilen bilgilere göre, özellikle FETÖ konusunda farklı kaynaklardan ‘çapraz' güvenlik taraması yapılan aday adaylarının, gösterdikleri referans kişilere, birinci ve ikinci derece akrabalarına kadar araştırıldığı belirtiliyor.
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