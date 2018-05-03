Baykal'dan adaylık başvurusu

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın adaylık başvurusuna ilişkin belgeler CHP Genel Merkezi'ne gönderildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Baykal'ı tedavi gördüğü GATA'da ziyaret ederek, Antalya'dan birinci sıra adaylık teklif etmişti.

Eski CHP Antalya Milletvekili Osman Kaptan, Baykal'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Kemal Bey, Deniz Bey'e 1. sırayı teklif etti. Aslında burada ikna edilecek kişi Olcay Hanım'dı. O da ikna oldu" ifadelerini kullanmıştı.