Yıldırım: Standard&Poor's seçim döneminde AK Parti'ye zarar vermeye çalışıyor

AK Parti grubunun toplantısında konuşan Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
- Tam 12 kere milletin önüne gittik, millete hesap vermeye her zaman hazır olduk. AK Parti'nin 16 yıllık karnesi pekiyilerle dolu. Siz demokrasiye Türkiye'ye sahip çıktınız, Türkiye türbülansa düşmeden bugüne geldi. Son Başbakan olarak hepinize ülkem ve milletim adına çok teşekkür ediyorum. Büyük sorunları aşarak, büyük badireleri aşarak geldik. Kalleşlikler, ihanetler gördük. Saldırıları hep birlikte aştık. Ülkemiz üzerinde hesapları olan emperyalist tuzakları birlikte bozduk.
- Cumhurbaşkanımızın şahsında ülkemize saldırdılar. E- muhtıralarla, gezi operasyonlarıyla, 6-7 Ekim kalkışmasıyla, FETÖ, PKK kalleşliğiyle, 15 Temmuz darbe kalkışması ile mücadele ede ede bugünlere geldik. Milletin emanetine hep birlikte sahip çıktık. 16 Temmuz'da yaralarımızı sararak yolumuza kararlı bir şekilde devam ettik. Terörle başaramadıklarını, ekonomik terörle başarmak isteyenler bilsin ki, asla başaramayacaksınız.© AFP 2018 / EMMANUEL DUNAND
- Bir gece ansızın toplanıp Türkiye'nin seçim notunu düşürüyorlar. Seçim sürecinde AK Parti'ye zarar verme hesabı yapıyorlar. Sizin notunuzun bizim için kıymeti yok.
- Bize bel bağlayan milletimizi hayal kırıklığına uğratmayacağız. Bugün belki de partimizin son grup toplantısına katılıyorum. Rabbime hamd olsun. AK Parti olarak geleceğin Türkiye'si için güçlü bir Meclis grubuna ihtiyacımız var. Ülkemizi küresel ve bölgesel saldırılara karşı, PKK'ya DEAŞ'a, FETÖ'ye karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.
S&P'YE GÖRE: TÜRKİYE, BANGLADEŞ İLE AYNI GRUPTA
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P yaptığı açıklamada Türkiye’nin kredi notunu kötüleşen dış performans ve yüksek enflasyon gerekçelerini öne çıkararak düşürdüğünü açıklamıştı. Kredi notu BB’den BB-‘ye indirdiğini açıklayan kurum, kredi görünümünü ise ‘negatif’ten ‘durağan’a çevirdiğini belirtmişti. Türkiye’nin içerisinde bulunduğu ülkeler grubu içerisinde yer alan ülkeler arasında Brezilya, Bahreyn, Bangladeş, Ürdün ve Vietnam da yer alıyor.
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