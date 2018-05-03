Erdoğan, 316 imzayla cumhurbaşkanı adayı

AK Parti'nin bugünkü Meclis grup toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 316 oyla 24 Haziran'da yapılacak seçimde cumhurbaşkanı adayı gösterme kararı alındı.
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Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı başvurusunu cuma günü saat 11.00'de Başbakan Binali Yıldırım ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yapacağı belirtilmişti.
Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım, bugün AK Parti grup toplantısında 24 Haziran erken seçimleri için partiye başvuru yapan aday adayı sayısının 7.329 olduğunu açıkladı.
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