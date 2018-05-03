Taksiciler, Uber'e karşı: Lüks otobüsle yolcu taşıyacaklar

Bakırköy Meydanı'nda toplanan İstanbul Taksiciler Platformu adına basın açıklaması yapan Akın Atlı, uzun süredir Uber'le uğraşıp müdahale ettiklerini vurgulayarak şunları söyledi:"Suç bu kadar sabitken yetkililerin bu hırsızlara sessiz kalması son derece yanlıştır, üzüntü ve kaygı vericidir. Hukukun üstünlüğüne inandığımız ülkemizin yöneticileri, yetkililer ve değerli savcılarımız ile vergi müfettişlerimizi bu global hırsız ile mücadele etmeye davet ediyor, haklı davamızda bize destek olmalarını bekliyoruz."

'HUKUK DIŞI ALTERNATİFLER ARANACAKSA BİZ DE SEFER KOYDUK'

Lüks otobüslerle Bakırköy — Bostancı arasında yolcu taşıyacaklarını belirten Atlı sözlerine şöyle devam etti:

"Her gelenin, her isteyenin şehir içi yolcu taşımacılığı yapabilmesi eğer kurallara kanunlara tabi değil de mümkünse, bu kadar kolay ise ya da lüks veya VIP ibaresi adı altında yasal olmayan bir şey yapıldığı görmezden gelinecek ise ya da yoğunluk yaşanıyor denilip hukuk dışı alternatifler aranacak ise bugünden itibaren Bakırköy-Bostancı arasında lüks otobüs seferleri koyduğumuzu bilmenizi isteriz. Ayakta yolcu alınmadan belediye otobüs fiyatına yapılacak bu hizmetin ilk seferi de ücretsizdir."

Taksiciler daha sonra sembolik olarak bindikleri otobüsten inerek protestolarına son verdi.