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    İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ

    İYİ Parti'den Bahçeli'ye '100.000 imza' tepkisi: Türk halkı tehdit edilmekten hoşlanmaz

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (193)
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    İYİ Parti Parti Genel Başkan Yardımcısı Özdağ, MHP lideri Bahçeli'nin '100.000 imzada FETÖ taraması' çağrısına sert tepki gösterdi. Bahçeli'nin seçmeni terör örgütü üyeliği zannı altında bıraktığını söyleyen Özdağ, "Türk halkı tehdit edilmekten hiç hoşlanmaz" dedi.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili, "Kafamı karıştıran bir konu var. 100 bin kişinin içinde eğer FETÖ desteği, PKK desteği ile bir aday yapılacaksa o zaman FETÖ'nün seçmen ve siyasi ayağının hangi aday etrafında toplandığı hakkında bir kanaat oluşabilir" sözlerine İYİ Parti'den tepki geldi.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
    © AA /
    Bahçeli'den '100.000 imzada FETÖ taraması' çağrısı
    Bahçeli'nin açıklamalarını Cumhuriyet'e değerlendiren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, şunları söyledi:

    "Devlet Bahçeli, açık bir şekilde demokratik hakkını kullanmak isteyen seçmeni, terör örgütü üyeliği ve sempatizanlığı zannı altında bırakacak bir açıklama yapmıştır.

    Bu açıklamayı kabul etmek mümkün değildir. Bahçeli'nin bu açıklaması, İYİ Parti'nin vermiş olduğu demokrasi ve hukuk mücadelesinin ne kadar haklı olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Bahçeli bu sözleriyle, imza vermeyi değişik nedenlerle gündeminde tutmayan insanları imza vermeye sevk edecektir. Türk halkı tehdit edilmekten hiç hoşlanmaz."

    MHP lideri Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i işaret ederek, "Adalet ve İçişleri bakanları, FETÖ'nün seçmen ayağını takip etti mi?" diye sormuş, üstü kapalı bir şekilde cumhurbaşkanı adaylığı için imza veren seçmenlerin de örgütle iltisaklı olup olmadığının araştırılmasını istemişti.

    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (193)

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    Etiketler:
    İYİ Parti, FETÖ, MHP, Meral Akşener, Ümit Özdağ, Devlet Bahçeli, Türkiye
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