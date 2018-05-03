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    Başbakan Binali Yıldırım

    Yıldırım: Bahçeli'nin sözlerini değerlendirmem doğru olmaz

    © AA /
    Türkiye
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    Başbakan Binali Yıldırım, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 100.000 imza çıkışı hakkında "Bahçeli'nin sözlerini değerlendirmem doğru olmaz" dedi.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
    © AA /
    Bahçeli'den '100.000 imzada FETÖ taraması' çağrısı
    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i işaret ederek "100.000 kişinin içinde eğer FETÖ desteği, PKK desteği ile bir aday yapılacaksa o zaman FETÖ'nün seçmen ve siyasi ayağının hangi aday üzerinde yoğunlaştığı görülebilir" dedi. Bahçeli, üstü kapalı bir şekilde cumhurbaşkanı adaylığı için imza veren seçmenlerin de örgütle iltisaklı olup olmadığının araştırılmasını istedi.

    Partisinin grup toplantısı sonrası konu hakkında değerlendirmesi sorulan Yıldırım da  "Bahçeli'nin sözlerini değerlendirmem doğru olmaz" yorumu yaptı.

    Öte yandan Yıldırım AK Parti grubu olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aday gösterdiklerini açıkladı. Yıldırım, "Birileri mikroskopla cumhurbaşkanı aramaya devam etsin. Bizim adayımızı milletimiz çoktan belirledi. Bizim adayımız milletin adayıdır. Bizim adayımız milletin adamıdır. AK Parti olarak kapalı grup toplantısında ittifak ile aldığımız kararla Türkiye sevdalısı, mazlumların hamisi Recep Tayyip Erdoğan’ı cumhurbaşkanı adayı olarak açıklıyoruz" dedi.

    Yıldırım'ın burada yaptığı konuşmadan satırbaşları şöyle:

    • Demokrasi ve özgürlük başta olmak üzere siyasi istikrar ve güven davamız, milletin refahı gücü bakımından çok önemli. Aynı zamanda bu durum bölge ülkeleri için de büyük bir güvence. Bugüne kadar etrafımızdaki ülkelerin toprak bütünlüğü, etnik yapısı ne olursa olsun halkların huzuru için ortaya koyduğumuz fedakarlıklar ve dayanışmayı cümle alem biliyor. Daima mazlum ve mağdurların yanında olduk.
    • Bundan sonra da yolumuzda istikametimizde hiçbir sapma olmadan devam edeceğiz.
    • Yerleşik ilişkiler dönüşüyor, alışkanlıklar değişiyor. Problemler ve güç mücadeleleri farklı şekiller alıyor. Bu durumda önemli soru şu, Türkiye nerede yer alacak? İmkan ve kabiliyetini en iyi şekilde kullanarak gelişen riskleri bertaraf etmek için ne yapacak? İşte bu ana mesele ve ülke yönetiminde karşı karşıya kaldığımız sınamalar, yaşanan tecrübeler, geçmiş dönemin siyasi mirası bizim yönetim sistemi değişikliği yapma noktasına getirdi.
    • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
      © AA / Kayhan Özer
      Erdoğan, 316 imzayla cumhurbaşkanı adayı
      16 yıl içerisinde bir çok müdahaleye maruz kaldık. Ancak 15 Temmuz hain darbe kalkışması ülkemize yönelik entrika ve kumpasın en açık şekli olarak tezahür etti. Milletin evlatları Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, hükümetimizle beraber ülkeye giydirilmeye çalışılan bu deli gömleğini parçaladı, millet iradesi üzerinde başka bir güç tanımadığını bir kez daha kanıyla canıyla ortaya koydu.
    • 15 Temmuz ve ülkemiz için canını seve seve feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle, şükranla anıyorum. Gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum.
    • 16 Nisan’ı hazırlayan 15 Temmuz hain darbe girişimi de dahil süreç boyunca yaşadığımız gelişmeler oldu. Halk oylamasında milletimiz cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine evet diyerek bu değişikliği onayladı. Bu karar kuvvetler ayrılığı, demokrasi ve özgürlükler temelinde daha güçlü hükümet, daha güçlü meclise sahip Türkiye’nin kapılarını açtı.
    • Şüphesiz geleceğe cumhuriyetin 100’üncü yılına ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin kurucularının işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine yürürken, hayalimizdeki kudretli Türkiye’nin asıl güç sahibi olarak aziz milletimizi, onun zenginliği güveni vardır. Aldığımız seçim kararı daha fazla vakit geçirmeden, hükümet sistemi değişikliği için millet iradesinin oluşumuna fırsat vermiştir.
    • 24 Haziran Türkiye için tarihi bir karar günüdür. Sürekli istikrar için, milletimizin kararına vicdanına başvuracağız. Türkiye üzerindeki kirli plan yapanların bu oyunlarını bozacağız. Ekonomik ve siyasi istikrarla Türkiye yarınlarına daha güçlü ve kararlı gidecek. Yapacak işimiz çok, ülkemizin geleceği için çok daha büyük projelerimiz var.
    • Milletimizden tekrar yetki isteyeceğiz. Birileri mikroskopla cumhurbaşkanı aramaya devam etsin. Bizim adayımızı milletimiz çoktan belirledi. Bizim adayımız milletin adayıdır. Bizim adayımız milletin adamıdır. AK Parti olarak kapalı grup toplantısında ittifak ile aldığımız kararla Türkiye sevdalısı, mazlumların hamisi Recep Tayyip Erdoğan’ı AK Parti grubunun ittifakla Türkiye’nin liderini cumhurbaşkanı adayı olarak açıklıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun, Allah yar ve yardımcımız olsun.
    Etiketler:
    24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, MHP, AK Parti, Binali Yıldırım, Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
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