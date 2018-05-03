Yıldırım: Bahçeli'nin sözlerini değerlendirmem doğru olmaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i işaret ederek "100.000 kişinin içinde eğer FETÖ desteği, PKK desteği ile bir aday yapılacaksa o zaman FETÖ'nün seçmen ve siyasi ayağının hangi aday üzerinde yoğunlaştığı görülebilir" dedi. Bahçeli, üstü kapalı bir şekilde cumhurbaşkanı adaylığı için imza veren seçmenlerin de örgütle iltisaklı olup olmadığının araştırılmasını istedi.

Partisinin grup toplantısı sonrası konu hakkında değerlendirmesi sorulan Yıldırım da "Bahçeli'nin sözlerini değerlendirmem doğru olmaz" yorumu yaptı.

Öte yandan Yıldırım AK Parti grubu olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aday gösterdiklerini açıkladı. Yıldırım, "Birileri mikroskopla cumhurbaşkanı aramaya devam etsin. Bizim adayımızı milletimiz çoktan belirledi. Bizim adayımız milletin adayıdır. Bizim adayımız milletin adamıdır. AK Parti olarak kapalı grup toplantısında ittifak ile aldığımız kararla Türkiye sevdalısı, mazlumların hamisi Recep Tayyip Erdoğan’ı cumhurbaşkanı adayı olarak açıklıyoruz" dedi.

Yıldırım'ın burada yaptığı konuşmadan satırbaşları şöyle: