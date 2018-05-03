Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: FETÖ'yle işbirliği yapanlar seçmeni suçluyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti lideri Akşener'e 100.000 imza veren kişilerin FETÖ ile iltisaklı olup olmadığının araştırılması talebine sert tepki gösterdi: "FETÖ'cü arıyorsan iş birliği yaptığın adama bakacaksın." Kılıçdaroğlu, "FETÖ'nün siyasi ayağıyla işbirliği yapanlar bugün seçmenleri suçlama noktasına geldiler" dedi.

Partisinin salı günü 1 Mayıs dolayısıyla yapılamayan grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'FETÖ'nün seçmen ayağı da olabilir' sözlerini sert ifadelerle eleştirdi.

Kılıçdaroğlu, ''FETÖ'nün siyasi ayağı ile işbirliği yapanlar şimdi seçmenleri suçlama noktasına geldiler. Sen FETÖ'cü arıyorsan işbirliği yaptığın adama bakacaksın'' dedi.

"FETÖ'nün siyasi ayağı bir numaralı ayağı sarayda oturan zattır" diyen Kılıçdaroğlu, "Herkes bunu biliyor. 'Ne istediniz de vermedik?' Türkiye'yi teslim ettin. Devletin kozmik odasını FETÖ'ye açmadın mı? Açtın" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

'AMAÇ 100.000 İMZAYI TOPLAYAMASINLAR'

© AA / Akşener ve CHP'den Bahçeli'ye '100.000 imza' yanıtı



Şimdi seçmen FETÖ'cü mü değil mi ona bakalım. Nereden bileceksiniz siz onu? Korku dağları sarmış. Amaç 100 bin imzayı toplayamamalarını sağlamak. Seçmenlere çağrımdır, 100 bin imzayı toplayınız, o adayları, cumhurbaşkanı adayı yapınız.

'SON 15 YILDA 22 BİN KİŞİ İŞ KAZALARINDA HAYATINI KAYBETTİ'

İşçiler gerçekten bayram yaptı mı? Milyonlarca gencimiz işsizse hangi bayramı yapacaklar? Son 15 yılda 22 bin kişi iş kazalarında hayatını kaybetti. Bu 22 bin kişi kimdi? Bunlar gariban işçilerdi. Hala on binlerce taşeron işçisine kadro verilmedi. Bütün taşeron işçilerine kadrolarını vereceğiz. Asgari ücret net 1500 lira olmalı diye ilk biz dile getirdik. Asgari ücret 2000 lira olmalı dedik.

''ABDULLAH GÜL'DEN ÇOK AÇIK VE NET AÇIKLAMA BEKLİYORUM'

(Genelkurmay Başkanı ile İbrahim Kalın'ın Abdullah Gül'ü ziyareti) Sivil kıyafetle gittiler. Yansıyan bilgilere göre 'Erbakan'ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma töreni var o törene katılmayınız, Cumhurbaşkanı adayı olmayın' diyorlar. Efendim Suriye konusunu görüştüler. Sayın İbrahim Kalın'ın Suriye konusuyla ne ilgisi var?

10. Cumhurbaşkanına da gidin bilgi verin o zaman. Bu bir askeri vesayet girişimidir. Diğer vesayetlerden farkı şudur askerler kullanılarak sarayın vesayeti demokrasinin üzerine giydirilmek istenmektedir. Sayın Abdullah Gül'den de çok açık ve net açıklama bekliyorum. Gitti Erbakan'ın anma törenine katıldı. Nasıl oluyor da Genelkurmay Başkanı kendisini kullandırtır?

Eğer silah zoruyla demokrasiyi yok etmek için çare arıyorsanız biz göğsümüzü siper etmeye hazırız. Askeri kendin için kullanıyorsun. Afrin'de de kendin için kullandın. Bu işi garantileyecek olan bu ülkenin demokratlarıdır. Askeri arkasına alarak demokrasiyi mi geliştireceksin? Kışlaya adliyeye camiye siyaseti sokmayın dedim.

'BİZİM CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ DARBELERE AÇIK VE NET KARŞI ÇIKACAKTIR'

Bizim Cumhurbaşkanı adayımız darbelere açık ve net karşı çıkacaktır insan haklarından yana olacaktır, bu ülkede herkesin düşüncesini özgürce ifade ettiği bir Türkiye'den yana olacaktır tarafsız olacaktır. Bu olmadığı taktirde bütün söylemlerimizin hiçbir anlamı kalmaz. Biz onlar gibi değiliz. Ahlaksızlık nedir bilmeyiz adaletsizlik nedir biliriz ama adaletsizlikle mücadele ederiz.

Emeklilere biner lira ikramiye veriyorlar. Bütün emekli kardeşlerime sesleniyorum eğer bu kardeşiniz bunu dillendirmeseydi siz 1 lira bile alamazdınız. Göreviniz namuslu insanlara sahip çıkmaktır. Bin lira verecek muhalefet gömü mü buldunuz diye konuşacak. Siz zaten malı götürdünüz artığını veriyorsun emekliye. Daha fazlasını hak ediyor emekli. Dünyanın parasını aldılar emekliye bin lira veriyorlar. Perdenin arkasını anlatayım size. Çünkü 2008'de sosyal güvenlik sözde reformu yaptılar.

'İKİ KİŞİDEN ÇIKIP BENDEN ÖZÜR DİLEMELERİNİ BEKLİYORUM'