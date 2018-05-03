Yunanistan sınırına geçen Türk işçiye ertelemeli hapis ve para cezası

© REUTERS / Vassilis Ververidis/Motion Team/File Photo İş makinasıyla yanlışlıkla sınırı geçen işçi, Yunan askerlerince gözaltına alındı

Edirne'de Pazarkule Sınır Kapısı'ndan yasa dışı olarak Yunanistan tarafına geçtiği iddiasıyla gözaltına alınan Edirne Belediyesi'nde görevli kepçe operatörü Musa Alerik, Orestiada'da çıkarıldığı mahkemede 'yasa dışı giriş yaptığı' suçlamasıyla 5 ay hapis ve 1500 euro para cezasına çarptırıldı.

Mahkeme hapis cezasını ertelerken, kepçeye el konulması kararı verdi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Belediyemizi ait bir kepçe Pazar Gümrük Kapısı'nda su hattı çalışması yapıyordu. Operatör aracı ile tampon bölgeden dönüş için manevra yaparken Yunan askerleri tarafından gözaltına alındı. Kepçe operatörümüz bırakılması için Yunanlı yetkililerle görüşmeler sürüyor" demişti.