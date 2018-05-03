Adana'da 1 Mayıs'ta saldırı planlayan IŞİD şüphelisi, Gaziantep Emniyeti'ne saldırıdan iki yıl hapis yatmış

Adana'da, 1 Mayıs'ta eylem yapacakları iddiasıyla gözaltına alınan 7'si Suriyeli, 8'i Türk toplam 15 IŞİD şüphelisi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Muhammet Ali B.'nin, 1 Mayıs 2016'da 2 polisin şehit olduğu, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan terör saldırısıyla ilgili tutuklanıp 2 yıl hapis yattıktan sonra tahliye edildiği ortaya çıktı.

© AA / Ankara'da keşif yapan IŞİD şüphelisi yakalandı Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde terör örgütü IŞİD'ın eylem hazırlığı içinde olduğunu belirledi. Polis, 29 Nisan günü, belirlediği adreslere şafak operasyonu yaptı. Geniş güvenlik önlemi altında düzenlenen operasyonlarda 250 polis, eş zamanlı olarak 24 adrese baskın yaptı. Yapılan baskınlar sonucunda 7'si Suriye uyruklu, 8'ü Türk toplam 15 şüpheli gözaltına alındı.

SOKAĞIN GİRİŞ ÇIKIŞLARINI GÖRECEK ŞEKİLDE GÜVENLİK KAMERASI KURMUŞLAR

Polisin Yeşilbağlar Mahallesi'nde yaptığı baskında IŞİD şüphelilerinden birinin evinin duvarında, 'Allah kafiri sevmez' yazdığı görüldü. Ayrıca şüphelinin evinin dört bir tarafına güvenlik kamerası taktığı da belirlendi. Zanlının güvenlik kameralarını özellikle sokağın giriş çıkışlarını görecek şekilde yerleştirdiği, görüntülerin ise evin salonuna kurulan sistemle izlenebildiği ortaya çıkarıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, polis tarafından sorgulandı. Yapılan incelemede, şüphelilerden Muhammet Ali B.'nin, Gaziantep'te taksicilik yaparak geçimini sağladığı, 1 Mayıs 2016'da 2 polisin şehit olduğu, 18 polis ve 4 vatandaşın yaralandığı Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan terör saldırısıyla ilgili tutuklanıp 2 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği belirlendi. Ayrıca Muhammet Ali B.'nin terör örgütü IŞİD adına ders ve sohbet faaliyetleri düzenlediği de iddia edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.