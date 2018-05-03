Attığı 15 Temmuz tweeti nedeniyle tacı geri alınan Türkiye güzeli Itır Esen beraat etti: Çok özür dilerim

Haberürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Itır Esen'in twitter üzerinden @karlieskookie kullanıcı adıyla 15 Temmuz'la ilgili yaptığı paylaşımda, darbe girişiminin yıldönümünü anmakta olan halkın bir kesiminin alenen aşağılandığını belirten savcılık 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması istemiyle dava açtı.
'AMACIM KİMSEYİ AŞAĞILAMAK DEĞİLDİ, ÖZÜR DİLERİM'
"Amacım kimseyi aşağılamak ya da birilerini gücendirmek değildi. Suçsuzum. Beraatımı talep ederim. Yanlış anlaşıldığım için çok özür dilerim. Paylaşımım bu şekilde anlaşılacağını düşünsem bu şekilde paylaşımda bulunmazdım. Amacım halkın sosyal bir kesimini aşağılamak değildi."
AVUKAT YİRMİBEŞOĞLU: YENİ NESLİN KUTLAMA MESAJI
Paylaşım içeriğinde aşağılama olarak değerlendirilebilecek kelimeler bulunmadığını anlatan Yirmibeşoğlu, "Toplumsal açıdan duyarlı olunan bir konuda toplumun toplumun örf, adet ve geleneklerini kısmen de olsa göz ardı edecek bir paylaşımda bulunmuş ise de düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerekir. Yaptığı paylaşım yeni neslin ve arkadaş ortamının kendi üslubuyla yaptığı bir fikir beyanı ve kutlama mesajıdır. Bu eleştirilebilir, kınanabilir ancak paylaşımın suç teşkil ettiği anlamına gelmez. Mesajında 'elimi kestim, elimin kanı ile kanayarak kutluyorum' yazsaydı bu dava açılmazdı" diye konuştu.
MAHKEMEDEN BERAAT KARARI
Mahkeme, suçun yasal unsurlarının oluşmaması nedeniyle sanık Itır Esen'in 'halkın bir kesini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan beraatına karar verdi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)