BBP, AK Parti listesinden seçime girecek

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) AK Parti listelerinden seçime gireceğini açıkladı. Ünal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adaylığında FETÖ uyarısıyla ilgili, "Bu konuda Sayın Bahçeli'nin hassasiyetine katılıyoruz" dedi.

BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, "Seçime AK Parti listelerinden gireceğiz. Kurullarımız AK Parti listelerinden seçime girme kararı verdi. Biz de bu kararı AK Partiye ilettik. Uygun karşıladılar, seçime AK Parti listelerinden gireceğiz" dedi.

© Fotoğraf : DHA BBP: Adayımız Cumhur ittifakının adayı

İttifak açıklamasını BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç ile birlikte yapan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal da, BBP'nin seçime AK Parti listelerinden gireceğini söyledi.

Ünal, "İttifak içerisinde, AK Parti listelerinden Büyük Birlik Partisi'nin göstereceği adayları milletimizin önüne, onayına birlikte sunacağız. İttifakların ve mutabakatların önünü yasal düzenlemelerle açtık. Hüllet yapılmasın, millet iradesi üzerinden pazarlıklar yapılmasın. Malesef bu süreç gösterdi ki hem cumhurbaşkanı adayı gösterme sürecinde hem daha sonraki süreçte, bazı siyasi partiler eski alışkanlıklarını ortaya koydukları pespayelik ortada. Milletin gözü önünde cereyan etmeyen ittifaklar ancak pazarlık, masa başı tezgah olarak okunur. Kişisel hesaplarını tatmin veya kişisel hesaplarını görme peşinde olan sözde siyasetçilerin millet iredesi üzerinden yaptıkları bu pazarlıkları biz siyasi ahlakın bir parçası olarak görmüyoruz. Millet iradesi üzerinden yapılan pazarlıkları siyasi ahlakın parçası olarak görmüyoruz. Cumhur İttifakı bu milletin temsilcisidir ve lideri milletin adamı, adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır" diye konuştu.

'BAHÇELİ'NİN HASSASİYETİNE KATILIYORUZ'

Ünal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adaylığında FETÖ uyarısıyla ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuda Sayın Devlet Bahçeli hassasiyetini ifade etti. Bir konudaki hassasiyete dikkat çekti. Son derece önemli bir konu. Dikkat çektiği husus FETÖ'nün bu süreçleri manüpile etmesi, organizasyon içerisinde olması ihtimali var mıdır? Devletimiz bu konuda hassasiyet göstermelidir dedi. Bu konuda Bahçeli'nin hassasiyetine katılıyoruz."