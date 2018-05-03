Karamollaoğlu: Mesele sağcı-solcu, liberal-muhafazakar meselesi değil, mücadele hak yiyenlerle, hakkı yenenler arasındadır

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 24 Haziran seçimleri için 'Demokrasi ittifakı'nın neden yapıldığına dair açıklamada bulundu.

Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda "Mesele; sağcı solcu meselesi değildir" vurgusu yapıp şunları yazdı:

"Demiri demirle dövdüler; biri sıcak, biri soğuktu. İnsanı insanla kırdılar; biri aç, biri toktu.

Herkes bilsin ki bu ülkedeki mesele;

— Sağcı solcu meselesi değildir.

— Muhafazakâr ya da liberal meselesi değildir.

Bu ülkedeki mücadele;

Hak yiyenlerle, hakkı yenenler arasındadır.

İnşallah 24 Haziran; bayramların bayram gibi kutlandığı, milletimize insanca yaşam koşullarının sağlandığı yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır."​

“Demiri demirle dövdüler; biri sıcak, biri soğuktu.

İnsanı insanla kırdılar; biri aç, biri toktu.” — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) 3 Mayıs 2018

Herkes bilsin ki bu ülkedeki mesele;

— Sağcı solcu meselesi değildir.

— Muhafazakâr ya da liberal meselesi değildir.

Bu ülkedeki mücadele;

— Hak yiyenlerle, hakkı yenenler arasındadır — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) 3 Mayıs 2018

İnşallah 24 Haziran; bayramların bayram gibi kutlandığı, milletimize insanca yaşam koşullarının sağlandığı yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) 3 Mayıs 2018

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