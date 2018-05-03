Karamollaoğlu: Mesele sağcı-solcu, liberal-muhafazakar meselesi değil, mücadele hak yiyenlerle, hakkı yenenler arasındadır

Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda "Mesele; sağcı solcu meselesi değildir" vurgusu yapıp şunları yazdı:
"Demiri demirle dövdüler; biri sıcak, biri soğuktu. İnsanı insanla kırdılar; biri aç, biri toktu.
Herkes bilsin ki bu ülkedeki mesele;
— Sağcı solcu meselesi değildir.
— Muhafazakâr ya da liberal meselesi değildir.
Bu ülkedeki mücadele;
Hak yiyenlerle, hakkı yenenler arasındadır.
İnşallah 24 Haziran; bayramların bayram gibi kutlandığı, milletimize insanca yaşam koşullarının sağlandığı yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır."
“Demiri demirle dövdüler; biri sıcak, biri soğuktu.— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) 3 Mayıs 2018
İnsanı insanla kırdılar; biri aç, biri toktu.”
Herkes bilsin ki bu ülkedeki mesele;— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) 3 Mayıs 2018
— Sağcı solcu meselesi değildir.
— Muhafazakâr ya da liberal meselesi değildir.
Bu ülkedeki mücadele;
— Hak yiyenlerle, hakkı yenenler arasındadır
İnşallah 24 Haziran; bayramların bayram gibi kutlandığı, milletimize insanca yaşam koşullarının sağlandığı yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır.— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) 3 Mayıs 2018
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