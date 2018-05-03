CHP'li Özel: İlhan ağabey de kıymetli bir aday adayı

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'nin partisinin cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamalarını değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "İlhan ağabey nezaketli davranmış, kendisi de kıymetli bir aday adayıdır. Ondan çok şey öğreniyoruz" dedi. Özel, ittifak protokolünün ertelenmesiyle ilgili "Kriz değil, zamanlama var" ifadesini kullandı.

Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın sorularını yanıtlayan CHP'li Özel, "CHP adayını yarın saat 10.00'da açıklayacağız. Erdoğan'ın istediği zamanda değil, onu en çıldırtan zamanda olacağını söylemiştik. Yarın da açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

İlhan Kesici'nin Muharrem İnce'yle ilgili açıklamalarını değerlendiren Özel, "İlhan ağabey nezaketli davranmış, kendisi de kıymetli bir aday adayıdır. İlhan ağabey sahadaki en etkili isimlerden birisi. Ondan çok şey öğreniyoruz" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayının ilk konuşmasını Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda yapacağını söyleyen Özel, "Açık alandaki ilk konuşmasını 1. Meclis'in önünde yapabilir" diye konuştu.

'KRİZ DEĞİL, ZAMANLAMA VAR'

© AA / 4 partinin ittifak açıklaması ertelenebilir

Özel, 4 partinin ittifak protokolünün imzalanmasının ertelenmesiyle ilgili, "Kriz değil, zamanlama var. Liderlerin ortak olarak uygun olmaları önemli" açıklamasında bulundu.

CHP'de cumhurbaşkanı adayı olarak ismi geçen Kesici, "Muharrem İnce'nin adaylığı kesin gibi" demişti. Kesici, İnce'yi arayıp tebrik ettiğini söylerken Yalova milletvekilinin de bu tebriği kabul ettiğini belirtmişti.

Kesici daha önce yaptığı açıklamada, "Aday olsan iyi olur diyenler var ama benim adayım Kemal Kılıçdaroğlu'dur" ifadelerini kullanmıştı.