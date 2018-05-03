AK Partili 22 vekil yeniden aday olmak için başvuru yapmadı

© AA / Murat Kaynak Davutoğlu: Milletvekili adayı olmayacağım

AK Parti'de 24 Haziran seçimleri öncesinde milletvekilliği için başvuru yapmayan isimler belli oldu.

Buna göre; eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan, eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile Mehmet Müezzinoğlu, Burhan Kayatürk, Ekrem Erdem, Hüseyin Samani, İsrafil Kışla, Hüseyin Şahin, Murat Göktürk, Fatma Seniha Nükhet Hotar, Hasan Özyer, Cemalettin Kani Torun, Mehmet Ali Pulcu, İbrahim Mustafa Turhan, Recep Konuk, Coşkun Çakır, Özcan Ulupınar, Ayhan Gider aday olmadı.

Dün sona eren adaylık başvurusunda toplam 7.239 başvuru yapılmıştı.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, aday olmayacağını düzenlediği basın açıklamasıyla duyurmuştu.